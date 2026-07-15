Narbona admite que Leire Díez la llamó para hablar de "hechos importantes", pero defiende que la derivó a Cerdán

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado este miércoles como testigo en el caso de las cloacas del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional, por una conversación que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez durante los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez se tomó en 2024. Ese es el momento que los investigadores sitúan como el origen de la trama para dinamitar causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, al Gobierno o al PSOE.

Narbona ha admitido ante el magistrado que sí se produjo esa conversación con la fontanera del PSOE. Afirma que Leire Díez la llamó para trasladarle que "conocía hechos importantes", pero ha matizado que no tenía "el menor conocimiento" de la supuesta trama. "Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido", ha subrayado en declaraciones a medios a su salida del juzgado.

Tras esa llamada, la presidenta del PSOE ha asegurado que derivó esta información al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también investigado en este caso, porque, "entre otras facultades, tenía la política de comunicación". "Santos Cerdán, preguntado por mí, me dijo que no había traído nada de interés", ha agregado.

Narbona no teme "en absoluto" su imputación

Durante media hora de declaración, Narbona se ha desvinculado de cualquier actuación de persecución llevada a cabo presuntamente por la trama. Según fuentes judiciales presentes en la declaración, la socialista ha defendido que su papel de presidenta del partido no le otorga facultades ejecutivas dentro de él. También ha dicho que conoció a Leire Díez en 2017, pero ha negado cualquier relación de amistad con ella, porque, según dice, conoce a muchos militantes.

Según las mismas fuentes, la presidenta del PSOE ha reconocido también que los indicios del caso Leire le parecen "preocupantes", si bien a su salida ha reiterado que no teme "en absoluto" salir imputada en este caso. "La verdad es la que he contado y no tenía ninguna razón para estar incómoda", ha añadido.

La Carta a la Ciudadanía de Sánchez, el origen de la presunta trama

Narbona fue citada por el juez Pedraz en el caso de las cloacas después de que la UCO desvelara una serie de mensajes intercambiados el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la publicación de la conocida Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez. Según los informes incorporados al procedimiento, Leire Díez hablaba de "reconducir" los ataques contra el presidente del Gobierno, ofrecer "ayuda cualificada" y "dar la vuelta al asunto como una tortilla".

De hecho, según el magistrado, el origen de la presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE es esa 'carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión que se tomó desde su publicación.

En uno de los mensajes atribuidos a Narbona, la dirigente socialista responde: "Se lo habías contado a Santos el otro día". Tras conocerse esta conversación, la Fiscalía consideró que estas conversaciones justifican escuchar su versión en sede judicial y reclamó nuevas declaraciones para esclarecer el alcance de las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a las personas que aparecen vinculadas a la causa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.