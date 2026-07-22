La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en el Senado por el caso Leire Díez tras negar conocer la trama

A las 10:00 horas la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, está citada en el Senado para comparecer en la comisión de investigación sobre caso Leire. La dirigente socialista deberá explicar qué sabe sobre la posible existencia de una trama destinada a desestabilizar investigaciones judiciales por corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia que tiene como objetivo de aclarar la relación de Narbona con Leire Díez, y los contactos que mantuvieron, así como saber qué información le trasladó Díez, qué conversaciones mantuvieron y si la presidenta del PSOE comunicó esos datos a la dirección del partido, especialmente a Santos Cerdán.

Narbona llega al Senado después de haber declarado el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional donde aseguró que no conocía ninguna trama. Además, explicó que conoció a Leire Díez en 2017, que se reunió con ella y que cuando esta le dijo que tenía información relevante decidió derivarla a Cerdán. Según su versión, el exsecretario de Organización del PSOE le habría respondido que "no había nada de interés".

Cabe recordar que la comparecencia de este miércoles no es judicial, sino parlamentaria, ya que no busca imputar delitos, sino depurar posibles responsabilidades políticas y aportar más datos a la comisión de investigación.

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