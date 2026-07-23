¿Ha desaparecido la empresa de las hijas de Zapatero?: "Ya no son las pobres niñitas que posaban junto a Obama"

La desaparición de What The Fav, la empresa vinculada a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a situar el foco sobre una de las piezas de la investigación del caso Plus Ultra. La mercantil está siendo objeto de una investigación exhaustiva por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que trata de esclarecer el papel que desempeñó dentro de la presunta trama.

Las dudas del magistrado se apoyan, entre otros elementos, en el informe elaborado por la UDEF y en la declaración del empresario Julio Martínez, alias 'Julito'. Según el informe policial, "se acordó que los informes los maquetaría la mercantil WhatTheFav, con quien se estableció una iguala de 3.000 euros mensuales hasta 2025".

Sin embargo, el propio empresario aseguró que la sociedad dejó de realizar esos trabajos en 2022, aunque los pagos continuaron durante los años siguientes. Los investigadores sospechan, además, de que la cuantía pactada resultaba excesiva para unas simples labores de maquetación y tratan de determinar si realmente llegaron a prestarse los servicios facturados.

La UDEF sitúa a la empresa en el centro de la investigación

Los investigadores calculan que la sociedad percibió cerca de 240.000 euros. En uno de los documentos incorporados a la causa se advierte de que "eso sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación".

Aunque todavía no se ha fijado la fecha para la declaración de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, ambas permanecen investigadas mientras el juez espera nueva documentación para avanzar en las pesquisas.

El cartel de la empresa, "arrancado"

Nuestro compañero Javi Fuente ha ido hasta el lugar donde se encontraba la sede de WhatTheFav y se ha encontrado con una novedad: el cartel ya no está en su sitio. Ese logo, que previamente había sido vandalizado con la palabra "joyería", parece haber sido "arrancado" de su sitio. Tal y como enseña nuestro reportero, los tornillos permanecen en su sitio, pero el cartel ya no está. ¿Podría haber desaparecido la empresa o simplemente alguien ha arrancado el cartel?

"Pertenecen a una generación completamente precaria"

El caso también ha provocado reacciones en el ámbito público. La escritora Ana Iris Simón ha recordado que las hijas de Zapatero "ya no son las niñas que posaban junto a Obama" y defendió que deben responder por sus decisiones como cualquier otro adulto.

"Alba y Laura tienen mi edad, treinta y pocos años. Pertenecen a una generación completamente precaria. Ya no son las niñas que posaban junto a Obama y yo creo que las tenemos como unas pobres niñitas, pues las pobres niñitas tienen 33 años", afirmó.

La autora fue más allá y puso el foco en las condiciones económicas atribuidas a la empresa: "Me gustaría saber qué opina cualquier diseñador gráfico que sepa que estas señoras, por maquetar cien páginas, han cobrado 3.000 euros al mes durante tres años". Unas declaraciones que llegan justo cuando la desaparición de WhatTheFav vuelve a colocar a la mercantil en el centro del debate público y judicial.

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