SEMANA SANTA
Semana Santa: alquilar balcones por miles de euros, bajo la lupa de Hacienda
La campaña de la Semana Santa no solo llena calles y hoteles, también dispara un negocio paralelo: el alquiler de balcones y asientos privilegiados para ver las procesiones. Sin embargo, la Agencia Tributaria advierte de que estos ingresos deben declararse, y quien no lo haga, se expone a sanciones.
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En ciudades como Málaga y Sevilla, donde la Semana Santa es uno de los principales atractivos turísticos, los precios por un buen balcón pueden alcanzar cifras muy elevadas. En Málaga, alquilar un balcón puede costar entre 4.000 y 12.000 euros, dependiendo de la ubicación y la visibilidad de los tronos. Una alternativa más asequible son las tribunas, con precios que oscilan entre los 95 y 135 euros.
En Sevilla, la situación es similar. Los balcones en puntos estratégicos pueden alcanzar los 9.000 o incluso 12.000 euros durante toda la semana. Además, existe la opción de alquilar sillas en la carrera oficial con precios que van desde los 90 hasta los 1.000 euros, en función de la zona.
Obligación de declarar estos ingresos
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que el dinero obtenido por el alquiler de balcones se considera un rendimiento del capital inmobiliario o una actividad económica, por lo que debe incluirse en la declaración de la renta. No hacerlo puede derivar en inspecciones y sanciones económicas.
Un negocio en auge bajo vigilancia
El auge del turismo y la alta demanda durante estas fechas han convertido esta práctica en un negocio muy lucrativo. Por ello, Hacienda ha intensificado el control sobre estas operaciones, especialmente cuando se realizan a través de plataformas digitales o sin contrato formal.
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