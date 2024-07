La seguridad en los Juegos Olímpicos de París: 45.000 agentes blindarán la ciudad

Los Juegos Olímpicos ya están aquí y la ceremonia inaugural tendrá lugar esta misma tarde a lo largo del Río Sena a las 19:30h. El recorrido se extenderá a lo largo de 6 kilómetros por el curso del río hasta el Trocadero. Durante el trayecto los deportistas pasarán por puntos míticos de la ciudad en varias embarcaciones. Es la primera vez que este acontecimiento va a tener lugar fuera de un estadio, por lo que la seguridad es crucial.

Más de dos años de preparación

El dispositivo de seguridad lleva preparándose dos años y está compuesto por 45.000 agentes entre ellos, 300 son españoles. En Espejo Público hemos hablado con Iván Vizcay, Jefe del Operativo de la Policía Nacional en París quien admite que está funcionando mejor de lo esperado: "Todo está saliendo perfecto, estamos sorprendidos porque en este tipo de eventos los primeros días suelen ser caóticos pero en nuestro caso, hasta la fecha, todo ha ido bien".

Caos ferroviario en Francia

Esta misma mañana saltaba la noticia de que un ataque vandálico en tres líneas de los trenes de alta velocidad, sembraba el caos en las horas previas a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. "Esta serie de sabotajes ante un evento de estas características era una de las posibilidades, yo personalmente no lo he vivido personalmente. Lo que sí he visto es que yo he venido aquí a la embajada de transporte público y el metro tiene varias estaciones cortadas, y el acceso no es fácil", admite Iván Vizcay.

Un recorrido menos seguro que los anteriores

Según el jefe del Operativo de la Policía Nacional en París: "Es un recorrido de 6 km con más de 340.000 asistentes, se trata de un desafío muy importante. Es la primera vez que se va a celebrar una ceremonia de los JJOO fuera de un estadio deportivo. Uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos es el terrorista, aunque nosotros estamos más orientados a prevenir los problemas con menores, que no haya problemas con las aglomeraciones... "

El mayor desplazamiento de la Policía Nacional fuera de nuestras fronteras

"Yo estoy al mando de la Policía Nacional, actualmente estamos aquí 144 pero irán llegando más. Estamos hablando del mayor desplazamiento de Policía Nacional fuera de nuestras fronteras que ha habido en la historia, para participar de manera operativa y efectiva en un dimensionado de estas características. Así que el reto ha sido muy importante en la planificación y ahora me toca a mí la parte bonita, la parte operativa que esperemos que todo salga bien", afirma el Policía.