Guerra abierta entre los vecinos de Aznalcázar (Sevilla) y el cura: "No quiso acompañarnos en la procesión del Jueves Santo"

La tensión entre el párroco Rubén Blasco y los miembros de la Hermandad de la Encarnación en el municipio sevillano de Aznalcázar ha estallado. Todo se remonta a la misa del Domingo de Resurrección. Durante la celebración de la misma, el cura sorprendió a los asistentes realizando diversos reproches tanto a los hermanos como a la junta de gobierno. Entre distintas cuestiones, el párroco criticó que no se le hubiera entregado la medalla como director espiritual, explicando que ese era el único motivo por el que no la llevaba. También justificó su vestimenta del Viernes Santo asegurando que usó sotana porque es su traje de gala y se lo pone por la Muerte del Señor y porque "le da la gana".

Tras sus palabras, varios asistentes abandonaron la Iglesia e incluso, el cura les animó a marcharse: "Sí, irse los que no queráis escuchar verdades". Prosiguió acusando a la dirección de la Hermandad detallando que "la incompetencia de la junta de gobierno quiere calentar... pues así estamos". Aparte de acusar de "incompetentes" a la junta de gobierno, añadió denuncias personales asegurando que le han "rayado el coche", le "han roto el retrovisor" y se le "está persiguiendo públicamente".

"No quiso acompañarnos en la procesión del Jueves Santo"

Para conocer en profundidad los problemas entre el párroco y los miembros de la Hermandad de la Encarnación, Pepi, una vecina de Aznalcázar ha hablado con nosotros. Al parecer, toda esta polémica comienza cuando destituyen a la persona que viste a la imagen de los santos. Supuestamente, el párroco se enteró de esa cesión a través de redes sociales y nadie se lo informó en persona. A partir de ahí, comienza la división en el municipio sevillano.

Según Pepi, "el problema no viene con el cordón de la medalla ni con que le han rayado el coche", ya que hizo esa acusación "sin tener pruebas". De hecho, Pepi ha detallado que no es al único que le han pinchado las ruedas del coche o le han rayado el vehículo en el municipio. Ha asegurado que Rubén Blasco se enfadó "porque salió a través de WhatsApp un comunicado que decía que el párroco no quiso acompañarnos en la procesión del Jueves Santo". Tras ese mensaje, Pepi ha detallado que el párroco dijo "que ni acompañaba a esa Hermandad ni a ninguna". No obstante, sus palabras no tuvieron nada que ver con los hechos: al parecer, el párroco "acompañó a una Hermandad y a otra no".

Asegura que en las reglas de la Hermandad de la Vera Cruz no se contempla la distinción de medallas y "él quiere tener una como director espiritual". Asimismo, ha detallado que este "hombre ha dado ya muchos problemas a la Hermandad desde hace tiempo y desde la Hermandad, han pedido prudencia". Tal y como ha asegurado, el Arzobispado está al tanto de todos estos problemas.

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