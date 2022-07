Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha dimitido de su cargo en el partido. Señala el periodista Miguel Ángel Aguilar que el primer periódico en dar la noticia ha sido la Nueva España, de Asturias, localidad de la que es natural Lastra. Precisamente este fin de semana Lastra ha estado en Asturias. La del PSOE le ha comunicado su decisión a Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, antes de que viajara a Extremadura para visitar los lugares afectados por los incendios.

El periodista ha confirmado además que Lastra está embarazada. "Todo el que se va dice que es por razones personales, salvo el que quiere montar bronca. Es una salida discreta, la más conveniente. Creo que se sentía marginada después de ser apartada. Tenía una posición muy relevante, era vicesecretaria personal del PSOE".

Por su parte, Elisa Beni, señala que esta puede ser una dimisión que responda a una petición de dimisión; aunque no tiene datos para saberlo. "En todo caso solo lo sabía un núcleo pequeño", matiza. "Puede ser que Sánchez esté moviendo peones dentro de la Ejecutiva del PSOE", matiza.

Añade el economista Daniel Lacalle que en septiembre de 2021 ya algunos medios de comunicación apuntaron que Lastra iba a salir de escena "porque era un problema para el partido". "Se está hablando de algo que era la crónica de una muerte anunciada. No le sorprende esta decisión porque ante el resultado de las elecciones andaluzas y las últimas encuestas el PSOE "no se pueden permitir a una persona que no genera confianza".