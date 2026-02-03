Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rey Juan Carlos I, Aznar o Moratinos, entre los españoles que aparecen en los documentos de Epstein

En los documentos también se menciona de forma indirecta a la expareja del rey emérito, Corinna Larsen.

Irene Rodríguez
Publicado:

Los últimos archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense acusado de trata de menores, han vuelto a poner nombres españoles sobre la mesa. Hasta 15 ciudadanos de nuestro país aparecen en los casi de tres millones de documentos publicados. Entre ellos se encuentran desde empresarios hasta políticos y figuras de la realeza española.

Uno de ellos es el rey emérito Juan Carlos I. Según algunos correos electrónicos del propio Epstein, este afirmaba tener prevista una cena con el monarca. En uno de los mensajes se puede leer: "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos".

El encuentro habría tenido lugar el 11 de septiembre de 2018, según la fecha del archivo, coincidiendo con el día en que se conoció que la Fiscalía Anticorrupción investigaría al emérito por presuntos cobros de comisiones del AVE a La Meca. Aunque, no hay constancia de que esa cena llegara a producirse realmente. La única aparición pública conocida de Juan Carlos I en esas fechas fue su visita a Sanxenxo, días después de aquel supuesto evento.

Además, en los documentos se menciona indirectamente a Corinna Larsen, expareja del rey. Según investigaciones del analista Marcelino Madrigal, Epstein habría mostrado interés en obtener información sobre ella en 2013, por su estrecha relación con el monarca.

Aznar, Botella y los dos paquetes

Los archivos también hacen referencia al expresidente del Gobierno José María Aznar y su esposa Ana Botella, los cuáles, según los documentos, habrían recibido dos paquetes enviados directamente por el magnate estadounidense: uno a La Moncloa y otro a su fundación.

También aparece un recibo que apunta a un supuesto pago de 1.050 dólares a nombre del expresidente del Partido Popular, destinado a su agente de viajes. Sin embargo, su entorno ha negado tajantemente cualquier vínculo con el magnate estadounidense y aseguran desconocer este asunto.

El exministro de Exteriores señalado

Otro de los nombres españoles que figura en los correos es el del exministro socialista de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Los documentos indican que Epstein se interesó por entablar contacto con diplomáticos de distintos países, entre ellos el que fuera ministro español, posiblemente por asuntos relacionados con Marruecos.

Fuera de España, los vínculos del caso han tenido también consecuencias en Reino Unido. Tras conocerse nuevas conexiones con el magnate, la ONG de Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, ha anunciado su cierre definitivo, para distanciarse del escándalo que la salpica.

