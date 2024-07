Roro Bueno, la influencer de cocina más polémica: Pablo, su novio, su mayor inspiración

"Hoy a Pablo le apetecía...", "A Pablo le encanta...". "Pablo quería..." Así es como inician todos los vídeos que publica Rocío Bueno, más conocida como Roro, en su perfil de TikTok. Pablo es su pareja, a quien le dedica prácticamente todos sus vídeos, así como las recetas que publica.

No son recetas cualquiera, se trata de elaboraciones que requieren horas y horas de preparación. Desde realizar la masa de una empanada con cerveza alemana -y respetando sus respectivas horas de reposo- hasta preparar una mermelada desde cero, recolectando incluso la fruta, para decorar unas galletas.

Roro se dedicaba a publicar contenido mientras entrenaba, pero todo cambió cuando publicó su primera receta para Pablo. Le apetecía pasta, así que se le ocurrió preparar unos pappardelle con ragú de pato a la naranja, para los que hizo incluso la pasta a mano. En apenas doce horas el vídeo consiguió once millones de visualizaciones. En cinco días ha pasado de 1,7 a 3 millones de seguidores. No obstante, detrás de este perfil de cocina se esconde una chica de 22 años que es traductora, pero su gran pasión reside en la cocina.

Un fenómeno que ha dividido las redes sociales en dos bandos muy claros: aquellos que defienden su contenido y el tipo de "mujer ideal" que promueve y aquellos que la critican por dar "una imagen de sumisión y falta de feminismo". Rocío se defiende de las críticas en una entrevista con la presentadora Lorena García y asegura que a la vez que hay apoyo, también recibe mucho odio.

Roro Bueno: "No estoy dejando que me afecte"

"La gente odia sin saber, sin conocerme de nada […] No soy una mujer sumisa", explica la influencer. Juan Soto Ivars, colaborador de Espejo Público, reaccionó a sus vídeos y publicó un artículo de opinión en el que aseguraba que "ese aspecto feliz que Roro transmite en sus vídeos escandaliza a cierto sector, tanto como su gusto por cocinar para Pablo". El punto de vista de Carolina Pulido, también colaboradora del programa, se alejaba del de su compañero: "Yo entiendo que Roro es un producto comercial, pero también hay que entender por qué las feministas estamos alerta ante este tipo de mensajes y tiene su lógica. El problema es romantizar o erotizar los cuidados".

Rocío Bueno, por su parte, asegura que es feminista, "pero no del feminismo de mujeres que me gritan por la calle '¡Esclava!' y que me dicen que estoy dañando al colectivo". La influencer explica que apoya la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran, aunque pide respeto por ella y su pasión, la cocina.

"Me encanta la cocina y que la gente disfrute de mi comida", sentenciaba la tiktoker.