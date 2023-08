Primeras palabras de la madre de Daniel Sancho: "Nadie te prepara para esto"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha visitado este viernes a su hijo en la prisión de Koh Samui por segundo día consecutivo. En esta ocasión, ha decido romper su silencio y ha accedido a hablar a los medios en unas breves declaraciones de alrededor de minuto y medio.

La que fue actriz ha asegurado a los medios que Sancho "está bastante mejor, está tranquilo y le están tratando muy bien". Además, ha afirmado que lo único que él quiere es que "se resuelva todo pronto". Aunque insiste en que "está bien dentro de lo que cabe".

Al preguntarle la prensa cómo estaba llevando todo este asunto, ella ha contestado que "nadie está preparado para esto, no te prepara nadie para esto". También confirmó que su hijo se emocionó muchísimo al verla de nuevo, "como yo al verle a él".

Para terminar, ha agradecido mucho a los periodistas su preocupación, pero ha insistido en preservar su intimidad y continuar con su silencio: "Yo no tengo interés en salir en televisión y os lo agradezco muchísimo, pero no soy mediática". Aunque ella sí estuvo antes relacionada con los medios, ya no quiere tener nada que ver con ellos.

"Ella está muy afectada y sorprendida por todo lo ocurrido"

Probablemente la imagen de la madre acudiendo a la prisión se repita cada día. Durante la primera -en la que pudo estar con Sancho 20 minutos con un cristal de por medio- se la pudo ver cabizbaja, llorando y no quiso dar ninguna explicación. No ha sido hasta este momento cuando la madre ha querido pronunciarse.

Esta vez se la ha podido ver con tono serio, pero más entera. La visita esta vez ha durado 40 minutos. En las dos ocasiones ha ido acompañada de un representante de la Embajada Española en Tailandia, Vicente Cacho. Él también ha hablado con la prensa, ofreciendo más detalles sobre las visitas.

"Ella está muy afectada y sorprendida por todo lo ocurrido, y no entra a valorar la situación de Daniel", ha asegurado. Ha explicado que, durante la primera visita Silvia Bronchalo "no habló con nadie, estaba muy afectada y salió llorando". Y en esa ocasión Sancho le pidió que fuera fuerte, aunque según fuentes policiales es él el que está destrozado.

Allí estaba Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia para Espejo Público, que ha considerado que "ella ha decidido hablar con la prensa porque durante la primera visita los periodistas llegamos a un pacto de respetar su silencio, y de alguna manera quizá haya querido recompensarnos".