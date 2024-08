Roberto Bermúdez de Castro, sobre la financiación propia de Cataluña: "El resto seguiremos pagando las pensiones de los catalanes y ellos no serán solidarios"

Roberto Bermúdez de Castro actualmente es el consejero de Hacienda de Aragón pero en su día fue conocido como 'míster 155', brazo ejecutor del artículo155 en el cargo que ocupaba en el Gobierno de Mariano Rajoy. El artículo 155 de la Constitución española establece el proceso por el que el Gobierno central tiene la capacidad de obligar a una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar. También está destinado a aplicarse si la autonomía va directamente en contra de algún precepto de la carta magna.

Señala Bermúdez de Castro que cuando uno analiza la financiación autonómica catalana se da cuenta de que no es de las regiones peor financiadas de España. El acuerdo catalán de financiación se hizo hace más de 15 años entre Zapatero y Artur Mas y se extendió luego al conjunto de España, mantiene. Se dieron cuenta entonces de que en Cataluña mucho dinero en vez de dedicarse a educación, servicios sociales o sanidad el Gobierno catalán lo dedicaba "a montar lobbys, montar chiringuitos y embajadas". "Es ahí donde nace el déficit y los problemas catalanes, porque se dedicaban a gastar el dinero en cosas que realmente no merecen la pena para el resto de los españoles", sostiene.

"La ruptura se va a dar si realmente se aprueba esta barbaridad"

En su opinión, "mientras sigan estos personajes de Junts y ERC el problema catalán nose va a solucionar". Mantiene que "mientras se dé a esta gente más dinero o más indultos el tema no se va a acabar". "Han hecho de tensionar al resto de España su forma de vida. Si él se cree que va a conseguir paralizar esto, no lo va a conseguir. Lo que más me preocupa en Cataluña es que cada día se da un paso más hacia la ruptura que se va a dar si realmente se aprueba esta barbaridad de la caja única y se termina con un sistema de financiación reequilibrarte que conseguía que hubiera transferencia de capital y de renta de unas regiones a otras que es lo que hace que sea un país potente que los ciudadanos de unas regiones tengan la posibilidad de tener una renta similar a los de otras. Si esto se pierde es un problema de difícil marcha atrás".

"La medida de fiscalidad en Cataluña cruza todas las líneas rojas y es significativo que lo haga un partido de izquierdas"

Esta última decisión cruza toda las líneas rojas y es significativo que lo haga un partido llamado de izquierdas, señala.

Bermúdez de Castro pone un ejemplo. "Si en este caso Cataluña va a recaudar más de 20.000 millones de euros de IRPF y luego da una pequeña parte por los servicios que presta al Estado otra por cuota de solidaridad y se queda con más de 15.000 millones de euros, a mí ya me podrá explicar alguien cómo el Estado español puede llevar a cabo políticas de reequilibrio. Con este acuerdo el Estado no va a tener capacidad de reequilibro de hacer políticas propias de infraestructuras de puertos de canales porque no va a tener capacidad económica de poderlo hacer".

Añade además que ahora Cataluña se queda con el dinero pero mantiene también la gran deuda de la seguridad social. "El resto de españoles seguiremos pagando las pensiones de los catalanes y ellos no van a ser solidarios con el conjunto de los españoles".

"Veo con preocupación lo que esto pude suponer para el país si esto sale adelante"

Pone sobre la mesa que hace falta una reforma de financiación autonómica, que debe realizarse cada ciertos años. En esa mesa la postura de Aragón, donde él es consejero de Hacienda, ha sido la de juntarse todas las comunidades en una mesa y ponerse a hablar. "Si España es un gran país es porque somos muy diferentes unos a otros".

Ve con preocupación lo que puede suponer para el país si esta propuesta sale adelante. Cree que va a llevar a romper una forma de vida, de retribución y de Estado. "El independentismo en Cataluña está en los puntos mas bajos de los últimos años", considera.