El Gobierno se ha guardado para la traca final de la campaña de las elecciones generales un paquete de medidas sociales que incluyen la ampliación de diferentes permisos. Si bien el presidente Pedro Sánchez avanzaba que hoy tendría luz verde el permiso laboral de 10 días por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha anunciado que el permiso por nacimiento pasa de 19 a 20 semanas.

"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", ha confirmado Sánchez.

En su perfil de Instagram, Yolanda Díaz, explicaba que estas semanas serán "intransferibles y pagadas al 100%" y ha puesto en valor el avance desde 2018, cuando las madres tenían 16 semanas y los padres, cinco. "Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos".

Las familias monoparentales tendrán 34 semanas porque "una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja" y ha avanzado que una parte del permiso se podrá guardar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años.

"Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo".