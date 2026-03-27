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EUTANASIA

Rifirrafe entre Polonia Castellanos y Javier Gutiérrez: "Eres un hipócrita, un demagogo"

La presidenta de Abogados Cristianos denuncia en Espejo Público el fallo de la ley de la eutanasia en el caso de Noelia, ya que "no estaba en pleno uso de sus facultades".

Víctor Gutiérrez

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Marta Alarcón
Publicado:

Este jueves a las 18:00h Noelia Castillo, la joven de 25 años, recibía la eutanasia después de dos años de batalla judicial con su padre. Tras su fallecimiento, Espejo Público ha entrevistado a Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, la fundación encargada de batallar en nombre del padre de la joven.

"Nuestros familiares pueden ser la siguiente Noelia"

Según la presidenta, Noelia "no estaba en pleno uso de sus facultades" para tomar esta decisión, ya que tenía un trastorno mental. Para Polonia, ha fallado estrepitosamente la ley de la eutanasia y no se le ha dado el tratamiento adecuado: "Se ha ejecutado a una chica a la que no se le tenía que haber ejecutado, y esto supone un dolor para la familia y temor para todos los que tenemos un familiar con discapacidad o con enfermedades mentales, ya que pueden ser la siguiente Noelia", ha afirmado.

Unas declaraciones que han hecho saltar el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, que le ha preguntado: "¿Pero tú eres capaz de conciliar el sueño por las noches?, tenéis un historial vergonzoso por perseguir cosas absurdas", a lo que Polonia ha respondido: "No te voy a dejar terminar, porque lo absurdo lo serás tú".

"Eres un hipócrita"

La tensión ha ido aumentando en el plató de Espejo Público generando un rifirrafe entre ambos. Cuando el diputado del PSOE le ha preguntado que cuándo han movido un dedo por los 2.000 menores abusados en el seno de la Iglesia, la presidenta de Abogados Cristianos ha respondido: "Me estás hablando tú de abuso sexual cuando el Gobierno al que tú votas ha excarcelado a violadores y a pederastas. Eres un hipócrita, un demagogo", ha sentenciado.

Para Víctor Gutiérrez, lo que ha hecho Abogados Cristianos ha sido "alargar el sufrimiento" de la chica, y "secuestrar su voluntad durante más de 600 días". Unas acusaciones que han sido defendidas por la presidenta de la fundación, quien ha explicado que los forenses que han ido a visitar a Noelia, "siempre eran de la Generalitat de Cataluña", y nunca han dejado que fueran forenses independientes, por lo que para ella, "esa administración pública tenía un empeño sospechoso en acabar con la vida de una chica de 25 años".

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