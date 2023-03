La gala de los Óscar, un triunfo marcado por sus estilismos, sus invitados y sus ganadores

Los premios Óscar estuvieron llenos de glamour y elegancia. Sin embargo, si alguien brilló en esta inusual alfombra color champagne, esa fue Ana de Armas. Aunque no se llevó la estatuilla, ella fue una de las más reconocidas de la noche por su estilismo.

La alfombra destacó por las lentejuelas por las que optaron Salma Hayek, Nicole Kidman o Jamie Lee Curtis, que recogió emocionada su primer Óscar a los 64 años.

Ellas optaron por algo clásico, pero también las hay que arriesgaron y triunfaron. Una de ellas fue Halle Berry, que deslumbró a todos con su vestido blanco con abertura lateral y flores. También Rihanna y Lady Gaga dejaron sin palabras a los asistentes, aunque ellas optaron por las transparencias.

Aunque los ganadores de la gala no solo fueron los estilismos, sino también la película ‘Todo a la vez en todas partes’, que se llevó siete premios, entre ellas, el de Mejor Película. Sin embargo, este no fue el momento más emotivo de la noche, sino el de Brendan Fraser que tras años olvidado se convirtió en el Mejor Actor Protagonista. “Las cosas no me llegaron de forma sencilla, pero había una cierta facilidad que no aprecié hasta que desapareció

En cuanto a la representación española, Antonio Banderas acudió a la gala con Nicole Kimpel.