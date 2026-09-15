Felipe VI elogia el "ejemplo de civismo" de los ceutíes ante la "extraordinaria complejidad" de la situación en Ceuta

"Extraordinaria complejidad", así ha definido el rey Felipe VI la situación en Ceuta, en su primera intervención desde la entrada de los miles de migrantes a la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio. El monarca lo ha hecho este martes en la inauguración de la renovada Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas Vaciamadrid, donde no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de Ceuta: "Me parece obligado, precisamente ahora, hacer referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días".

El Rey ha reconocido el "trabajo ingente" que está realizando el personal de Protección Civil, "con especial mención a su personal local", que coordina con los demás servidores públicos y voluntarios: "La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles". Asimismo ha resaltado "una vez más ejemplo de civismo" de Ceuta, recordando que fue el "primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios".

Felipe VI ha señalado que "las grandes emergencias pueden ser de toda índole" y que "a menudo un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias, poniendo a prueba nuestra flexibilidad y capacidad de coordinación, de formación de equipos y de integración de los recursos de distintas administraciones públicas".

Marlaska: "Trabajamos para que recupere la normalidad"

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que estaba presente en el acto, también se ha referido a Ceuta: "Cuando la gravedad supera las capacidades territoriales aisladas, podemos sumar directamente información y apoyo sin sustituir a quienes conocen y gestionan el territorio".

Además, ha añadido que "en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el más breve plazo posible".