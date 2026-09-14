Varios encapuchados destrozan una figura del rey Felipe VI en una manifestación en San Sebastián

Una figura del rey Felipe VI ha sido destrozada este pasado domingo en San Sebastián por varios encapuchados. La capital de Guipúzcoa fue el escenario de una manifestación de una organización juvenil de la izquierda abertzale.

Tanto la organización juvenil de la izquierda abertzale, 'Ernai', como el colectivo 'Aske', salieron a las calles donostiarras, en manifestaciones en contra de la extrema derecha. Alrededor de las 13:00 horas comenzaron ambas marchas con gritos como 'jo, ta ke, irabazi arte' (no parar hasta vencer) o 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino), además de pedir la libertad de los presos de ETA.

La figura del monarca fue tirada sobre la calzada y golpeada por cuatro encapuchados pertenecientes a estos colectivos, en una jornada muy movida en San Sebastián, que se encontraba masificada, además de por dichas manifestaciones, por la segunda jornada de las regatas de la Concha, un evento que ha traído a la ciudad vasca a miles de aficionados al remo.

El rey mientras en el GP de Madrid

El rey Felipe VI no faltó a la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después del último GP del Jarama en 1981. El monarca, conocido apasionado del motor, visitó 'Madring' junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

También fue la primera vez que se pudo ver a la princesa Leonor desde el inicio del curso en la Universidad Carlos III de Madrid, y a la infanta Sofía, que esta estudiando su segundo año universitario en París. Felipe VI también charló unos minutos con dos de los grandes protagonistas del fin de semana, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Al histórico evento, por supuesto, también han acudió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quienes saludaron a Felipe y a sus hijas.