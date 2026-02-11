Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Temporal

Cristina se quedó atrapada en casa durante las inundaciones: "Cuando mi marido quiso salir, ya no podía"

Llega la borrasca Nils, mientras en muchos municipios aún no se han recuperado de Leonardo, ni de Marta. En el sur de la Península, muchos lo han perdido todo y la lluvia no da tregua.

Cristina

Publicidad

Continúa lloviendo en toda España. Trece comunidades están en alerta con la llegada de la borrasca Nils, mientras hay quien aún no se ha recuperado de los temporales anteriores, que han inundado todo el sur peninsular.

Cristina, una vecina de Martín del Tesorillo (Cádiz), ha perdido su casa por las inundaciones. Una pérdida material que podría haber sido mucho peor, ya que el agua les dejó atrapados por un momento.

"Tuve que llamar a un amigo del Ayuntamiento porque me entró la ansiedad", nos cuenta Cristina, "mi marido se quedó y, cuando quiso salir, ya no podía". Un susto que, por suerte, tan solo quedó en eso y hoy ambos están a salvo, aunque sin poder volver a casa.

Mientras muchos continúan luchando contra el agua, el viento y las bajas temperaturas azotan el país. Nils es ya la octava borrasca en lo que va de año.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cristina

Cristina se quedó atrapada en casa durante las inundaciones: "Cuando mi marido quiso salir, ya no podía"

Macro cementerio chino

Revuelta vecinal por el proyecto del mayor cementerio chino de Europa en un pequeño pueblo de Cataluña

Laura Matamoros, sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

La confesión de Laura Matamoros sobre Carlo Costanzia: "Me dijo: 'Somos primos por sangre, no porque nos llevemos ya'"

Álvaro de Marichalar
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Álvaro de Marichalar: ¿cómo le han sentado las memorias de Urdangarin?

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel
Mejores momentos | 11 de febrero

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’
Mejores momentos | 11 de febrero

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’

¡Qué mala suerte ha tenido la concursante del atril rojo! Mira que es difícil hacer la misma tirada tres veces seguidas.

Jorge Fernández se atreve con el Death Metal: “¡Lo haces súper bien!”
Mejores momentos | 11 de febrero

Jorge Fernández se atreve con el Death Metal: “¡Lo haces súper bien!”

Laura Moure se ha quedado sorprendida al escuchar a Jorge Fernández cantar Death Metal.

Racismo inmobiliario

Racismo inmobiliario en España: "Me ven el nombre y ya me bloquean", la denuncia de Habid

Receta de pan casero de ajo y queso con orégano, de Joseba Arguiñano

Receta de pan casero de ajo y queso con orégano, de Joseba Arguiñano

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Publicidad