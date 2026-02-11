Cristina se quedó atrapada en casa durante las inundaciones: "Cuando mi marido quiso salir, ya no podía"

Continúa lloviendo en toda España. Trece comunidades están en alerta con la llegada de la borrasca Nils, mientras hay quien aún no se ha recuperado de los temporales anteriores, que han inundado todo el sur peninsular.

Cristina, una vecina de Martín del Tesorillo (Cádiz), ha perdido su casa por las inundaciones. Una pérdida material que podría haber sido mucho peor, ya que el agua les dejó atrapados por un momento.

"Tuve que llamar a un amigo del Ayuntamiento porque me entró la ansiedad", nos cuenta Cristina, "mi marido se quedó y, cuando quiso salir, ya no podía". Un susto que, por suerte, tan solo quedó en eso y hoy ambos están a salvo, aunque sin poder volver a casa.

Mientras muchos continúan luchando contra el agua, el viento y las bajas temperaturas azotan el país. Nils es ya la octava borrasca en lo que va de año.