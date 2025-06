Figueruelas, el pueblo de Aragón que recibirá a más de 2.000 trabajadores chinos para levantar una fábrica: "No sabemos dónde los meterán"

"Me han pedido que las veinte habitaciones de mi hostal las deje disponibles para estos trabajadores, pero sólo con esto no hacemos nada", asegura Ismael, dueño de Casa Beltrán. Sin casas en alquiler ni soluciones habitacionales, las dudas entre los habitantes del pueblo pasan por conocer cómo se acogerá a todos los trabajadores que vienen. Con este desembarco, Figueruelas pasará de tener 1.200 habitantes a casi el triple: 3.200. Temporalmente, casi uno de cada tres habitantes será chino.

Un pueblo con tres tiendas y un bar...

Raúl, reportero de Más Espejo, habla con los habitantes del pueblo para conocer las infraestructuras del mismo. Los vecinos contestan con muchas dudas: "A día de hoy no hay infraestructura, tendrán que hacer algo, no sé qué harán". "¿Algo como qué?", responde Raúl, "barracones o meterlos en un pabellón... no sé. No sé cómo los meterán", asegura el vecino. Otra de las dudas, además de conocer dónde se alojarán todos los operarios, es saber cómo van a alimentarse o dónde van a hacer la compra. El pueblo cuenta con solo un bar y apenas hay un puñado de tiendas.

La fábrica de producción de baterías más grande de toda Europa

El lugar donde se instalará la fábrica de baterías más grande de todo el continente es todavía un solar. Ochenta hectáreas de terreno donde ya trabajan las primeras excavadoras preparando el emplazamiento. "La gente está un poco rebotada", señala otro vecino, aludiendo al enfado que tienen ciertos habitantes porque el trabajo se dé a población china en vez de a locales. En principio, todos estos trabajadores chinos vendrán a poner en marcha la planta de producción y después, se prevé que esta fábrica dé trabajo a las personas de la región, aunque algunos vecinos tienen sus dudas: "El trabajo que se dé será poco". La fábrica se empezará a levantar en unos meses y es ahí cuando tendrá lugar el gran desembarco. Lo vecinos, de momento, sólo tienen dudas.

