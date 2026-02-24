Yolanda Díaz, ¿el primer objetivo de la lista de demandados por Julio Iglesias?: "Es la primera de muchas"

Hace un mes, la Fiscalía archivaba el caso de Julio Iglesias por falta de competencias. Tras ser denunciado por dos de sus antiguas empleadas del hogar por agresión sexual, el caso quedaba paralizado, aunque el artista aseguraba que no iba a quedarse de brazos cruzados.

Hoy, Julio Iglesias ha cumplido su palabra, dando un paso hacia delante contra aquellos que le acusaron de agresión sexual, en especial Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. El artista la ha denunciado por acusarle de "abusos en situación de esclavitud" sin pruebas.

En sus declaraciones, Yolanda Díaz calificaba de "escalofriante" la investigación y animaba a las demandantes a continuar en el proceso. Algo que, según la vicepresidenta, no era una vulneración de la presunción de inocencia, sino "responsabilidad de carácter ético".

"Lo que más le molesta es que se salte la presunción de inocencia", asegura Luis Balcarce, director adjunto Ok Diario, "antes de tacharle de abusador sexual, Yolanda Díaz debería haber tenido más cuidado".

Balcarce advierte que Julio Iglesias "quiere llegar hasta las últimas consecuencias". Algo que confirma su compañera y amiga, Susana Uribarri: "Esta es la primera de muchas, pero de muchas con mayúsculas".

Julio Iglesias quiere demostrar su inocencia y parece tener una lista de nombres que han dañado su reputación. ¿Será Yolanda Díaz la primera de una larga lista?