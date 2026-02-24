Antena3
Yolanda Díaz, ¿el primer objetivo de la lista de demandados por Julio Iglesias?: "Es la primera de muchas"

El cantante denuncia a Yolanda Díaz por acusarle de "abusos en situación de esclavitud" sin pruebas. Una querella que llega tras el archivo de la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual.

Susana Uribarri

Hace un mes, la Fiscalía archivaba el caso de Julio Iglesias por falta de competencias. Tras ser denunciado por dos de sus antiguas empleadas del hogar por agresión sexual, el caso quedaba paralizado, aunque el artista aseguraba que no iba a quedarse de brazos cruzados.

Julio Iglesias

Hoy, Julio Iglesias ha cumplido su palabra, dando un paso hacia delante contra aquellos que le acusaron de agresión sexual, en especial Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. El artista la ha denunciado por acusarle de "abusos en situación de esclavitud" sin pruebas.

En sus declaraciones, Yolanda Díaz calificaba de "escalofriante" la investigación y animaba a las demandantes a continuar en el proceso. Algo que, según la vicepresidenta, no era una vulneración de la presunción de inocencia, sino "responsabilidad de carácter ético".

"Lo que más le molesta es que se salte la presunción de inocencia", asegura Luis Balcarce, director adjunto Ok Diario, "antes de tacharle de abusador sexual, Yolanda Díaz debería haber tenido más cuidado".

Balcarce advierte que Julio Iglesias "quiere llegar hasta las últimas consecuencias". Algo que confirma su compañera y amiga, Susana Uribarri: "Esta es la primera de muchas, pero de muchas con mayúsculas".

Julio Iglesias quiere demostrar su inocencia y parece tener una lista de nombres que han dañado su reputación. ¿Será Yolanda Díaz la primera de una larga lista?

Jorge Piedrafita

Nuevas presuntas víctimas de la cúpula nombrada por el exjefe de la Policía Nacional: "El DAO solo era la cabeza"

Movilidad reducida

Llama a seguridad para reclamar la prioridad de su silla de ruedas frente a un carrito de bebé: "La madre no se quería bajar"

Susana Uribarri

Revilla, sobre el emérito de nuevo
REY EMÉRITO

Revilla vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos, ¿le llegará pronto la demanda?: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo"

Julio Benítez
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO
CASO DAO

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

Jorge Piedrafita, abogado de la primera víctima, asegura en Espejo Público que una segunda persona se ha puesto en contacto con él para denunciar al ex Director Adjunto Operativo por acoso.

Mejores momentos | 24 de febrero

“¡Te has quedado en la parra!”, le espeta Jorge Fernández a Laura después de resolver a falta de un segundo para perder lo que tenía.

Sin techo en el parque del Oeste.

Carlos, un 'sintecho' en el parque del Oeste: "Pido perdón a los vecinos pero no nos pueden meter a todos en el mismo saco"

Edgar, movilidad reducida

Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

