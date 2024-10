La respuesta de Gema López a Felipe González tras negar el pago a Bárbara Rey: "Callar, pagar y ser cortesanos del Rey"

La periodista Gema López ha analizado las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, sobre los audios de Bárbara Rey y el Emérito. En esas conversaciones privadas, que ahora salen a la luz, el monarca habla de los nombres propios de la política de la época, incluido el de Felipe González y Alfonso Guerra. Además, varias fuentes mantienen que Bárbara Rey chantajeó durante años al Gobierno con esos audios y otras imágenes de ambo, que ahora ha publicado una revista holandesa. Un chantaje por el que Bárbara habría pedido 600 millones de pesetas en varios pagos además de varios contratos en televisión.

Peguntados por los audios que ahora salen a la luz, ninguno de los dos ha querido pronunciarse. Felipe González ha negado, sin embargo, que él estuviera al tanto del pago. "En mi casi no es verdad", afirmaba. "Hay un huracán destruyendo el mundo, una guerra en Ucrania, un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder, una guerra en Oriente medio devastadora y... ¿nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo en chismografía, no yo desde luego?", respondía a Susanna Griso.

"Su comportamiento es el mismo que el de hace 40 años"

La periodista Gema López se ha mostrado visiblemente decepcionada con la respuesta. "Me esperaba más de ellos, su comportamiento es el de hace 40 años. Callar, pagar, pasar página y ser cortesanos como el Rey", mencionaba. Cree además que si ahora se desclasificaran los papeles todos saldrían perdiendo. "Fue una época en la que hubo corrupción por parte de todos. Sería una responsabilidad política que se aclararan ciertas cosas. Nunca ha habido libertad de prensa con este tema. Yo hace 20 años quise contar cosas y no pude porque me callaron y veo que 20 años después los que tienen que dar respuesta tampoco la dan, así que no me habléis de libertad de prensa, es mentira".

A Carmen Lomana le ha sorprendido ver que los políticos no se han mojado hablando de los audios. "Ese es el cogollo de lo que nos interesa", mantiene. "Lo que interesa es saber el dinero que se supone que hemos pagado todos los españoles para tener a esta señora callada".

Gema López ha rematado su discurso con la pregunta: "¿Esto es lo que nos merecemos realmente?". "Probablemente si él es capaz de negar eso se puede desarrollar. Puede ser interesante porque él mejor que nadie lo puede desarrollar: "No decir, a mí los chismes no me interesan".