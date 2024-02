El responsable de la investigación del Windsor, sobre el incendio de Valencia: "El 85 % de los incendios son de naturaleza eléctrica"

En cuanto accedan al inmueble tratarán en primer lugar de encontrar el punto exacto donde se originó el fuego: en qué piso y porqué. Para ello se fijan en las paredes, si las puertas estaban abiertas o cerradas y las marcas que ha dejado el fuego. Una vez tenga el lugar (el origen del fuego) tratan de averiguar la causa. Aunque según los peritos el 85% de incendios suelen ser de naturaleza eléctrica, por ejemplo, un cortocircuito.

¿Hay similitudes entre los dos incendios?

En el programa Espejo Público han entrevistado a Félix César Alonso, presidente de la empresa que investigó el incendio de la torre Windsor en Madrid. Cree que el Windsor tenía “la peculiaridad de que se estaba construyendo una segunda fachada y a través del hueco entre fachadas es como se propagó el incendio cuando salió al exterior”.

¿Es posible un cortocircuito?

“Todo lo que esté conectado a la electricidad puede producir un incendio. En este caso de Valencia, si el motor del toldo estaba electrificado, es factible. Pero no estoy de acuerdo en que se produjera por medio de un cortocircuito, ya que no provocan un incendio. Están protegidos y hechos para que no provoquen incendios”. Y añade que: “es normal que el motivo de los incendios sea el calentamiento por contactos flojos, contactos defectuosos o porque haya habido un contacto entre contactores”.

¿Cómo trabajáis?

Le preguntamos a Félix cuál es la forma de trabajar que tienen en investigaciones como esta y responde que: “nosotros haremos una investigación sobre el origen y después haremos otra investigación sobre los factores concluyentes que ocasionaron esa combustión tan rápida de la fachada de afuera hacia dentro”. Y explica que: “vamos en grupo, haciendo marcas y dibujos, para llegar al punto que nosotros siempre buscamos: los vectores de la propagación del incendio.”