El vídeo en exclusiva de Julián, el conserje del edificio del incendio de Valencia, avisando a los vecinos

Julián, el conserje del edificio de 14 plantas que ardió por completo en cuestión de minutos el pasado jueves, se ha convertido en uno de los grandes héroes de una tragedia que se ha cobrado la vida de al menos 10 personas, otras 15 han resultado heridas.

El fuego se decretó sobre las 17:30 en el balcón de un séptimo piso del bloque situado en el barrio periférico de Campanar (Valencia) y pocos minutos después Julián comenzó a llamar puerta por puerta para avisar a los vecinos de que tenían que abandonar lo antes posibles sus casas para salvar sus vidas.

"Soy Julián, ¡salid fuera, salid fuera!"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a unas imágenes en exclusiva en las que se ve al conserje llamando a los timbres y avisando a los propietarios: "Soy Julián, ¡salid fuera, salid fuera! Bajad ¡Salgan, salgan! Fuego.

Salvó la vida de muchas personas

En el vídeo se puede apreciar a una joven saliendo de su casa con el móvil y algo de ropa mientras se escuchan los golpes del bedel en la puerta de los vecinos más cercanos. Se calcula que pudo salvar la vida de cientos de ellos antes de que las llamas devorasen el edificio en cuestión de pocos minutos.

"No duermo bien, éramos una familia"

"No duermo bien, no sé qué decir, la verdad. Éramos como una familia, además de verdad", ha reconocido Julián a Antena 3 Noticias. El conserje ha dejado claro en todo momento que mantenía una gran relación con muchos de los vecinos del edificio. Precisamente este sábado ha tenido lugar un emotivo minuto de silencio en honor a todas las víctimas de este fatídico suceso frente al Ayuntamiento de Valencia.

La identificación de los cadáveres será ardua y difícil

Por otra parte, el balance de muertos a esta hora es de diez, una cifra que coincide con las personas desaparecidas. No obstante, el balance aún no es definitivo y las labores de inspección seguirán activadas durante los próximos días. Pese a todo, los bomberos no esperan encontrar más cadáveres en las próximas horas y todo apunta a que la identificación de los cadáveres será una tarea ardua y difícil.

