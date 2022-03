Una reportera de Espejo Público pide ayuda a Susanna Griso para terminar una entrevista a una madre y una hija ucranianas

Alla y su marido llevan 13 años viviendo en España, los últimos 5 años en Marbella. Anastasia es una de sus hijas. "Ella es una persona que desde pequeña tenía mucho talento para cantar y quería tener su camino", cuenta la madre. La joven, de 22 años, viajó a Ucrania para ver a sus abuelos y allí le pilló el inicio de la guerra con Rusia. Desde entonces vive encerrada en un búnker y por el momento descarta la huida ya que conoce casos de gente que ha intentado salir del país y han sido asesinados.

Esta madre cuenta que sufre a diario cuando las malas telecomunicaciones con Ucrania hacen que no pueda hablar con su hija. Pide que se cierre el espacio aéreo para que los ancianos, niños y mujeres puedan salir del país ante la ofensiva rusa. "Si los políticos no ponen una solución para tener un camino humanitario tenemos que hacer algo para que salga la gente".

Madre e hija han hablado en Espejo Público dándose ánimos con el deseo común de verse pronto. "Hija mía cuando vengas cantaré una canción para ti", le decía esta madre a su hija Anastasia. La joven agradecía las palabras de aliento de su progenitora: "Espero que esto se acabe ya porque es un infierno. Con todo mi corazón, no se lo desearía pasar a nadie. Si estamos sufriendo nosotros de esta manera tienen que entender que cada país de la Unión Europea puede hacer más".

L a emoción de madre e hija ha contagiado a Toñi Portillo, reportera de Espejo Público, que pedía ayuda a Susanna Griso para poder seguir adelante con la entrevista. "Toñi me ha enviado un mensaje y me ha dicho: "Ayúdame que tiene pinganillo, que no sé si voy a poder hacer la entrevista". No sé si mucho te puedo ayudar porque a una se le encoge el corazón, son muchas historias y son muy duras y sobre todo dais una muestra de serenidad y fortaleza que los que estamos desde un plató de tv relatando esta desgracia tremenda nos quedamos admirados y sumamente abatidos", respondía la presentadora.

