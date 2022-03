La emoción de Susanna Griso tras hablar con Olena, víctima de Chernóbil y con planes de boda para este verano

La emoción de Susanna Griso tras hablar con una chica Olena que trata de huir de la guerra y se dirige a Polonia, donde puede refugiarse con unos amigos. Cuenta que ha tenido que dejar en Ucrania a sus abuelos que no querían irse. "Mi abuela tiene 83 años y mi abuela 85, a los dos les cuesta andar mucho, no estaban preparados para irse".

Oleana es arquitecta, quiere regresar a Ucrania cuando todo acaba para ayudar en la reconstrucción. Es víctima de la catástrofe de Chernóbil y que han sido sus abuelos las que han la han cuidado desde pequeña. Junto a su novio, estaba organizando la boda para este verano, pero la invasión de tropas rusas le ha cambiado la vida.

Olea asegura que ella es huérfana. "No tengo padres, bueno, yo tengo uno, sé que vive pero no tengo relación con él y mi madre se murió hace muchos años. Me han criado mis abuelos".

"Mi objetivo es volver y reconstruir el país"

El objetivo de Olena es llegar a España. Es víctima de Chernóbil y ha pasado varios veranos en España "desde los ocho años hasta ahora". Además, tenía planes de boda con su novio para este verano. "Hasta el día 23 estábamos planificando la boda y el 24 empezó todo que nos ha cambiado a todos la vida".

Olena cuenta que es arquitecta y que su principal objetivo, cuando acabe la guerra entre Rusia y Ucrania es "es volver" para "reconstruir el país".

Más de 1,2 millones de personas han escapado de Ucrania por la invasión rusa, según ACNUR, y ya se habla de la mayor crisis de refugiados de Europa de este siglo XXI.