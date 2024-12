La reina Letizia apoya a los comercios afectados por la DANA luciendo sus vestidos y pendientes

Carmen sostiene el vestido de punto, sencillo pero elegante, color masala. Frente al espejo, rememora a doña Letizia luciéndolo en un evento en Sevilla y aún le cuesta creerlo. "Me sentí princesa por un día. Me hizo mucha ilusión", cuenta la gerente de Mía Moda, un comercio multimarca valenciano de Algemesí, afectado por la DANA. El agua entró en tromba en su local, obligándole a cerrar temporalmente.

En medio de tanto caos, llegó un haz de esperanza en forma de llamada. Al otro lado del teléfono estaba Casa Real, con intención de hacerle una propuesta: "Me dijeron que querían comprar alguna prenda. No me lo creía, pensaba, ¿por qué a mí?". La respuesta a la pregunta que Carmen se hacía es simple: la reina Letizia quería ayudarla a remontar, aprovechando que sus estilismos suelen dar mucho de qué hablar, siempre para bien.

No es la primera vez que doña Letizia luce prendas o complementos de negocios valencianos arrasados por el temporal. De hecho, el mismo día que lucía el vestido de Mía Moda, completaba el estilismo con unos pendientes de Sure Jewells, una marca valenciana de una joyería de Alfafar que también recibió la visita del agua, embarrando muchas de sus joyas. "Los días después entraron un montón de pedidos en nuestra página web. Estamos muy contentos y agradecidos", cuenta Emilio Rotglá, dueño de la joyería.

Lo mismo ocurrió con los pendientes que la reina ha lucido recientemente de Singularu, otra marca valenciana. Cristina Aristoy, fundadora de la firma, nos recibe en la nave provisional a la que han tenido que trasladarse, ya que la riada destrozó por completo su almacén. Allí nos enseña los cuatro pares de pendientes que doña Letizia ha llevado en distintas ocasiones.

"Te das cuenta del impacto que ha tenido cuando la gente entra y pregunta: oye, los pendientes de la reina, ¿los tenéis?". Su principal objetivo, como el de todos los comerciantes damnificados, es salir adelante lo antes posible; y este gesto por parte de la reina, supone un gran impulso.

