Ana Apolo, sobre la ausencia de Felipe VI, Letizia o el emérito en Pontevedra: "Casa Real quiere darle todo el protagonismo a la princesa Leonor"

Pasadas las 17:00 h de este domingo, el buque Juan Sebastián Elcano llegaba al ritmo de 'Paquito el Chocolatero' a Pontevedra. A bordo, la princesa Leonor, quien daba por finalizada su formación militar en La Marina, tras 7 meses a bordo de este barco.

En su recibimiento no estaban ni su abuelo, el emérito quien estaba en Sanxenxo, ni tampoco sus padres. Dichas ausencias no son casualidad, ya que, según la experta en Casa Real, Ana Polo: "Lo que ha intentado Casa Real ha sido cederle todo el protagonismo, y que Leonor vaya cogiendo ya su agenda en solitario".

Las hermanas, cada vez más independientes

La experta en Casa Real asegura que durante este mes "vamos a ver mucho a las hermanas". Estarán 2 días en Cataluña por temas de la Fundación Princesa de Girona, y según ha desvelado Ana Apolo en Espejo Público: "Lo que quiere Casa Real es centrarse en el futuro, y ellas son el futuro. Ellas tienen todo el protagonismo, así que vamos a verlas cada vez más en solitario".

Leonor, cada vez más tranquila

Tras su llegada a Pontevedra, la princesa ha recibido la medalla de Oro de Galicia, y ha pronunciado un discurso de agradecimiento que no ha dejado indiferente a nadie. "Me ha sorprendido lo tranquila que ha estado, yo no sé a esta chica quién le ha enseñado idiomas pero el catalán lo habla perfectamente, y el gallego también lo habla increíblemente bien", admite la experta en Casa Real.

"No interesaba una foto con su abuelo"

A pesar de que la separaban muy pocos kilómetros de su abuelo, que se encontraba en Sanxenxo, no ha habido un encuentro entre ellos: "Justo él se iba en el avión cuando ella llegaba. Ha estado todo calculado al milímetro. No interesaba una foto con las dos personas, se evitaba esa foto, porque el objetivo de Casa Real es centrarse en ella, en su servicio militar", reconoce la periodista en Espejo Público.

