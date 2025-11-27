Antena 3 LogoAntena3
Vota por tu favorito del equipo de Malú y decide quién sigue en La Voz

Victoria, La Cangreja, Nayo y Audrey son las cuatro artistas que llegan a la primera Semifinal del concurso.

Celia Gil
El equipo de Malú llega a la primera Semifinal de La Voz con cuatro voces llenas de emoción y personalidad. Victoria, su pase directo en los Asaltos, La Cangreja, su robo a Pablo López; Nayo y Audrey elegidas por el público en el Asalto Final.

Las cuatro se preparan para una de las noches más decisivas del programa. Cada una con su estilo, ambas han demostrado sensibilidad, fuerza y un crecimiento constante sobre el escenario.

Tú eliges cuál de las cuatro sigue en La Voz a través de esta votación. ¿Cuál es tu favorita?

