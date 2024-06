El papel de la Reina Letizia durante estos 10 años de reinado: agenda propia, su faceta más familiar y los momentos menos amables

El 19 de junio de 2014 comenzaba también el reinado de doña Letizia, es día asumió sus nuevas responsabilidades y costumbres. Pasó a tener agenda propia y con un carácter muy social, pero sin descuidar su faceta más familiar, siempre pendiente de sus hijas, de su educación, de su formación. Una madre orgullosa que las ha guiado y acompañado en sus momentos más importantes durante esta década.

Han sido frecuentes sus viajes de cooperación y también su agenda internacional sola o acompañando al Rey. También ha ejercido de anfitriona. Los 10 primeros años del reinado de Felipe y Letizia dejan más de 900 discursos pronunciados y cerca de 4.000 actividades.

Don Felipe y Doña Letizia han protagonizado el grueso de estos actos, aunque también los han llevado a cabo sus hijas o los reyes eméritos. El ritmo de las actividades de la Familia Real no se detuvo durante la pandemia, aunque entonces hubo que adaptarlas a las circunstancias y las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. En esta década, el año con más actividades por parte de los miembros de la Familia Real fue 2022, con 453.

Doña Letizia ha realizado más de 120 discursos desde que es Reina. Al igual que el Rey, 2015 fue el año más prolífico, con 23. En cuanto a la temática, en su caso predominan los relacionados con la salud, la solidaridad y con la cultura.

También ha protagonizado momentos menos amables, como la escena en Baleares con la reina Sofía que muchos interpretaron entonces como un desaire. Otra imagen que marca un antes y un después fue cuando una dolencia en el pie la obligó a sentarse durante un besamanos con los reyes de Holanda. Desde entonces intenta dejar de lado los tacones, para lucir zapatillas.

En estos 10 años repletos de eventos, celebraciones hemos visto una evolución en la Reina. En su estilo y su forma de vestir. Se atreve con las tendencias, con los 'looks' más convencionales, de firmas extranjeras, españolas. Marcas exclusivas y 'low cost'. Una evolución que siempre la sitúa en los primeros puestos de las listas de las mujeres más elegantes.

Actos de la coronación

Salvas de honor en el Palacio Real en un día grande para Felipe VI. Los cañones anunciaban la llegada de los Reyes y de sus hijas, que han presidido el relevo de la Guardia Real en el patio de la Armería, es la primera vez que les hemos visto a los 4 juntos en este relevo, después, saludo desde el balcón.

Turno del besamanos, todos han saludado a sus invitados, entre otros al presidente Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez. Letizia ha tenido que apoyarse en algún instante, por sus problemas en el pie, en total 100 invitados entre los que destacan los 19 ciudadanos, uno por cada CCAA y otros dos, por Ceuta y Melilla, que han sido condecorados hoy por sus méritos civiles. El almuerzo tiene lugar en el Palacio Real.

Un día como hoy de hace 10 años el monarca comenzó su discurso subrayando que comenzaba el reinado de un "Rey constitucional". Y hoy lo ha repetido: "A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre".

