"La señora Robles me ha llamado varias veces. Ayer fue la última vez": Pepi cuenta qué ha hablado con la ministra de Defensa

"La señora Robles me ha llamado varias veces. La última fue ayer. Estaba con Ángel Expósito, de la COPE, y me dijo: 'Hay una amiga que te quiere saludar'. Era la señora Margarita Robles", cuenta Pepi. La ceutí le lloró a la ministra de Defensa durante su visita a Ceuta que por favor hicieran algo cuanto antes para terminar con la situación tan dramática que viven los vecinos. Desde un primer momento, esta vecina ha remarcado sentir devoción por Robles, y parece que mantiene su palabra.

"Es de lo mejorcito que hay en el Gobierno"

"En una de las conversaciones que tuvimos, ella me aseguró que mandaba refuerzos de Canarias y Baleares a Ceuta. Y sigo diciendo lo último que dije la otra vez: yo la creo y creo que ella es de lo mejorcito que hay en el Gobierno", confiesa Pepi. Durante la conversación que dice mantuvieron ayer, la ceutí relata que "fue muy cortita", porque ella es consciente de que debe de tener muy poco tiempo.

Pero, a pesar de que Pepi se encuentra más tranquila, confiesa que "sigue teniéndole respeto" a la vida rodeada de tantas personas desconocidas. "Acostumbrarte, no te queda más remedio que acostumbrarte, porque es que son muchísimos. Cuando tú no sabes lo que te ha entrado y lo que te ha salido... ¿te acostumbras? En parte", asegura la ceutí.

"Cuando llega la noche, pisar la calle, no"

Cuando le preguntan a Pepi sobre si su vida ha cambiado, lo asegura rotundamente. Para demostrarlo, nos cuenta los cambios que se han producido en su rutina diaria. "Yo tengo un súper aquí al lado de casa y yo antes iba a las 9:30, a las 10 de la mañana, a las 10:30... Ahora a las 8 de la mañana estoy. Compro mis cuatro cosas y me voy. ¿Por qué? Porque luego se ponen cuatro, cinco o seis y te piden. 'Tengo hambre' y esto y lo otro, y eso te resulta violento y yo lo evito".

"Yo pienso: 'Esta criatura podría ser mi nieto'. El hambre es muy mala..."

Esto sin contar las noches, las cuales directamente son impensables para la ceutí. "Y no te digo nada cuando llegan las 21:30 o 22:00 de la noche. Entonces, pisar la calle, no", recalca.

Sin embargo, a pesar de su miedo intrínseco, Pepi se muestra solidaria hacia las personas que se encuentra por la calle. "A mí me queda pan, me queda leche, tengo yogures... Me los quito si hace falta y yo pienso: esta criatura podría ser mi nieto. El hambre es muy mala...", nos relata compungida.

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