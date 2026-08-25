Nicholas Hoult abandona Harry Potter y es sustituido por Kit Harington: ¿Se va por las críticas que ha recibido?

Kit Harington reemplazará a Nicholas Hoult en la segunda temporada de la serie de Harry Potter, en la que dará vida al escritor y profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras Gilderoy Lockhart.

La franquicia ha anunciado el cambio a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, apenas unos días después de que Hoult fuera anunciado para el papel.

"Antes de comenzar el segundo año en Hogwarts, ha habido un pequeño cambio debido a problemas de agenda: Kit Harington asumirá el papel de Gilderoy Lockhart", dice el comunicado.

Lockhart es un personaje principal en el segundo libro: Harry Potter and The Chamber of Secrets, que tuvo una adaptación cinematográfica en 2002, con Kenneth Branagh en el papel del profesor.

Daniel Radcliffe Kenneth Branagh como Harry Potter y Gilderoy Lockhart | Warner Bros

La primera temporada de esta serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO, y está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

La serie, basada en los libros de J.K. Rowling, comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 Harry Potter and the Sorcerers Stone.

Está previsto que cada temporada este basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Las críticas a Nicholas Hoult por aceptar estar en la serie de Harry Potter

Hace solo 2 semanas que se anunció que Nicholas Hoult iba a estar en la serie de Harry Potter pero en este tiempo muchas son las críticas que ha recibido por aceptar un papel en la serie de J.K. Rowling, quien además de ser la escritora de los libros es productora ejecutiva del proyecto.

Recordemos que Rowling lleva años liderando una campaña en contra de las mujeres trans, un posicionamiento que muchos fans no perdonan. Y, aunque en el comunicado de la serie dice que Nicholas se marcha por problemas de agenda. Es cierto que el actor ha recibido muchas críticas en las redes sociales por participar en la serie.

Así, algunos de los comentarios que ha recibido serian: "Pausamos las publicaciones en esta cuenta por el momento. Nicholas Hoult, esfuérzate más, muchos de tus fans están dolidos", escribe Houltdaily, fan del actor.

"Voy a desconectarme indefinidamente por ahora. Realmente no tengo idea de qué voy a hacer. Sinceramente, no tengo ni idea", comenta Lesbianlexluthor.

Mientras que Parasocialyte dice: "Estoy increíblemente decepcionado. Solía ​​ser uno de mis actores favoritos, pero bueno".