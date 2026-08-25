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Así se rodaron los tráilers de la nueva temporada de La Voz: los coaches desvelan todos los secretos

Mika, Melendi, Pablo López y Lola Índigo explican sus sorprendentes misiones para conseguir las mejores voces de La Voz.

Lola, coach de La Voz

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La cuenta atrás para el estreno de La Voz ya ha comenzado y ya conocemos a los cuatro tráilers que dan el pistoletazo de salida a la nueva edición.

Una oficina, una boda, alta mar y un museo se convierten en los escenarios de estas espectaculares promos protagonizadas por Mika, Melendi, Pablo López y Lola Índigo. En el making of, los coaches cuentan cómo fue el rodaje y revelan las originales misiones que tendrán que cumplir para incorporar las mejores voces a sus equipos.

Mika sobrevuela una oficina para encontrar una gran voz

Mika está dispuesto a buscar talento en cualquier lugar. En su tráiler, el coach sobrevuela una oficina para llevarse consigo una voz que consigue destacar entre la rutina de los trabajadores: “Estamos buscando cualquier manera de llevarnos talents a nuestros equipos”, asegura Mika sobre la divertida premisa de las nuevas promos.

Mika, coach de La Voz

Melendi se convierte en un superhéroe y arrasa en una boda

Melendi protagoniza una entrada triunfal en plena boda para conseguir la voz de la cantante de la celebración. Una misión que lo convierte en el héroe de una historia cargada de acción y humor: “Me han convertido en una especie de superhéroe americano de los años 90 que entra arrasando una boda”, explica el artista sobre su tráiler.

Pablo López emerge del mar para conquistar la voz de un pescador

Pablo López lleva la búsqueda de talento hasta las profundidades del océano. Tras no encontrar en tierra la voz que necesita, el coach emerge de un submarino al escuchar cantar a un pescador: “Desesperado por no encontrar en tierra la voz, emerjo de los mares porque escucho cantar a un hombre que estaba pescando. Subo de un submarino para quedarme con su voz”, relata Pablo López.

Pablo López

Lola Índigo se convierte en una ladrona de talento

Lola Índigo se cuela en una exclusiva fiesta celebrada en un museo para cumplir su objetivo: hacerse con la voz más valiosa de la noche.

La nueva coach demuestra desde el primer momento que está preparada para luchar por los mejores talents: “Yo soy una ladrona de talento que se cuela en una fiesta llena de ricachones y se lleva a la talentosa de la fiesta”, adelanta Lola Índigo.

Los cuatro coaches ya están preparados para ocupar sus sillones y competir por las voces más impresionantes. Muy pronto, estreno de La Voz en Antena 3.

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