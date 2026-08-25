Mejores momentos | 25 de agosto
“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra
La actriz ha demostrado lo competitiva que es al resistirse cada vez que el turno tenía que pasar a Carmen Morales, pero no lograba recordar ni la letra ni el título.
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Ana Ruiz ha sacado su vena más competitiva en esta visita a Pasapalabra. Le ha tocado competir en La Pista contra Carmen Morales y, teniendo una rival tan buena, incluso llegó a enfadarse en el pasado programa. Era ya su segunda derrota consecutiva y estaba convencida de que su pulsador no le funcionaba.
Los roles han cambiado ligeramente en este tercer y último cara a cara entre las dos actrices. Para empezar, ninguna ha reconocido la canción con primer fragmento. Sí lo han hecho tras el segundo. Entonces, Ana ha conseguido el turno y se ha puesto nerviosa porque tenía la melodía, incluso más detalles de la canción en su cabeza, pero ni la letra ni el título. “¿Y si doy alguna pista?”, le ha preguntado a Roberto Leal, que se ha sorprendido con este cambio de papeles. “¿Tú me vas a dar la pista a mí?”, le ha preguntado, a la vez que exclamado, el presentador.
Le ha dado rabia a Ana ver cómo el turno pasaba a Carmen, pero estaba en el mismo punto con su memoria. Menos mal que la invitada del equipo naranja ha vuelto a ser más rápida con el pulsador para terminar tomándose al fin este ‘Espresso macchiato’. ¡Revive este divertido duelo!
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