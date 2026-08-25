“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra

Ana Ruiz ha sacado su vena más competitiva en esta visita a Pasapalabra. Le ha tocado competir en La Pista contra Carmen Morales y, teniendo una rival tan buena, incluso llegó a enfadarse en el pasado programa. Era ya su segunda derrota consecutiva y estaba convencida de que su pulsador no le funcionaba.

Los roles han cambiado ligeramente en este tercer y último cara a cara entre las dos actrices. Para empezar, ninguna ha reconocido la canción con primer fragmento. Sí lo han hecho tras el segundo. Entonces, Ana ha conseguido el turno y se ha puesto nerviosa porque tenía la melodía, incluso más detalles de la canción en su cabeza, pero ni la letra ni el título. “¿Y si doy alguna pista?”, le ha preguntado a Roberto Leal, que se ha sorprendido con este cambio de papeles. “¿Tú me vas a dar la pista a mí?”, le ha preguntado, a la vez que exclamado, el presentador.

Le ha dado rabia a Ana ver cómo el turno pasaba a Carmen, pero estaba en el mismo punto con su memoria. Menos mal que la invitada del equipo naranja ha vuelto a ser más rápida con el pulsador para terminar tomándose al fin este ‘Espresso macchiato’. ¡Revive este divertido duelo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas