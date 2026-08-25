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Rocío Muñoz dice estar recibiendo amenazas hacia el bebé que supuestamente espera de Omar Montes: "Tengo miedo"

La mujer que asegura estar embarazada de Omar Montes atraviesa uno de sus momentos más complicados: su bebé está recibiendo amenazas.

Rocío Muñoz

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rocío Muñoz, la mujer que dice estar embarazada del cantante Omar Montes, continúa copando titulares. Tras la polémica alrededor de su embarazo y de la supuesta relación que mantuvo con el artista, ahora Rocío atraviesa la última etapa de la gestación, más complicada que ninguna.

La joven confesó en nuestro programa que había sufrido presiones y coacciones por parte del entorno de Omar Montes para interrumpir el embarazo. Ahora, asegura que es su bebé el que está recibiendo amenazas por redes sociales.

Mensajes Rocío Muñoz

"Estoy recibiendo mensajes agresivos hacia mi bebé", confiesa, "tengo miedo de los mensajes que estoy recibiendo".

Según contó Rocío en Y ahora Sonsoles, Omar y ella mantuvieron una relación romántica larga y, de un momento a otro, él cambió de actitud. Tanto que Rocío sintió la necesidad de grabar las conversaciones con él.

Pese a todo, Rocío Muñoz está dispuesta a tener a su bebé. Un bebé sobre el que Omar Montes aún no se ha pronunciado y que se encuentra en el foco mediático. "Saldrá la verdad", sentencia Rocío Muñoz, "el resultado de la demanda de paternidad ya va a salir, lo diré para que se sepa que yo no he mentido en ningún momento".

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