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Capítulo 633

“Te puedes quitar la careta”: Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones

La hija de Damián está convencida de que dio la idea de crear una fundación en nombre de Pelayo para socavar su relación con Fina.

Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones: “Te puedes quitar la careta”

Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones: “Te puedes quitar la careta”

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Después de descubrir que Bianca propuso a doña Clara la idea de crear una fundación a nombre de Pelayo, sabiendo lo que eso implicaría en la relación de Fina y Marta, la De la Reina no ha dudado en confrontarla: “Estamos solas, te puedes quitar la careta”.

La hija de Damián no ha aguantado más y ha acusado a la argentina de manipular a doña Clara para crear la fundación, con la idea de crear un conflicto entre la pareja.

Bianca le ha explicado a Marta que no tuvo ninguna mala intención al sugerir la idea, pero la hija de Damian no se ha creído nada: ¡sabe perfectamente que la verdadera intención de la pintora es destruir su relación con Fina!

La conversación ha sido interrumpida por Digna, pero la tensión no ha podido disimularse. Cuando Marta se ha ido, su tía, preocupada, le ha preguntado a Bianca si había pasado algo entre ellas, obteniendo una negativa. ¿Descubrirán Digan y Fina la cara oculta de Bianca?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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Capítulo 633

“Te puedes quitar la careta”: Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones

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