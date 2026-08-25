Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de agosto

¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril

El dj ha despistado haciendo creer que quizá no se sabía la canción, pero su tiro ha entrado estilo “mandarina, como Sergio Llull” gracias a ‘Aquí no hay playa’.

¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril

¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Wally López ha conseguido el triunfo del honor en La Pista. Tras dos derrotas contra Jota Abril, a la tercera ha ido la vencida. Además, ha jugado al despiste, sin dejar claro si iba de farol porque realmente se sabía la canción desde el primer momento… o si ha marcado un triple con suerte. El caso es que el dj ha terminado con buen sabor de boca lo que Roberto Leal bautizó como duelo entre “eruditos de la música”.

¡Qué presión! Jota Abril se lleva la victoria ‘obligada’ en el duelo entre “eruditos de la música” en La Pista

¡Qué presión! Jota Abril se lleva la victoria ‘obligada’ en el duelo entre “eruditos de la música” en La Pista

De hecho, el presentador les ha metido presión a los dos invitados al afirmar: “También la sabéis”. Además, ha asegurado que iba a ser un “premio para el más rápido” con el pulsador. Wally se ha picado con estas altas expectativas: “No empieces”. Y se lo ha vuelto a decir tras sonar el primer fragmento de la canción que les ha hecho viajar al año 1989: “No vale, Rober”.

Daba la sensación de que el dj no tenía muy claro el tema, hasta que ha respondido: “¡Escucha, Leguina!”. Roberto ha alucinado. “Eso es un triple que te has tirado”. “Como Sergio Llull, una mandarina”, ha reconocido el invitado. Efectivamente, es parte de la letra de ‘Aquí no hay playa’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”

Camilo se enfrenta a un dilema entre su matrimonio y su inseparable bigote en El Hormiguero

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra
Mejores momentos | 25 de agosto

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra

¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril
Mejores momentos | 25 de agosto

¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril

Consuelo
EXCLUSIVA

Primeras imágenes de Consuelo Lorgia tras la muerte de Juan Tamariz: "Está centrada en asimilar la situación"

Consuelo Lorgia reaparece por primera vez ante las cámaras tras la muerte de Juan Tamariz y la polémica por las tensiones familiares que hasta ahora estaban ocultas.

Nepo baby
En directo

Juls Janeiro responde a las palabras de Belén Esteban: "Aquí hay dos versiones de la historia, sólo se ha escuchado una"

Belén Esteban ha sido cautelosa con sus declaraciones sobre la polémica con Juls Janeiro. Por su parte, la maquilladora ha vuelto a ser tajante con lo que piensa sobre ella.

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz dice estar recibiendo amenazas hacia el bebé que supuestamente espera de Omar Montes: "Tengo miedo"

Esclerosis

Eric propuso a su madre, con esclerosis múltiple, empezar a correr como vía de escape: "Le dije a mi hijo que no podía moverme, que estaba loco"

Colate

Beatriz Cortázar desvela el contraataque judicial de Colate para traer a su hijo a España: "Pretende dar un giro radical a la sentencia"

Publicidad