¿Farol o triple? Wally López se lleva el “premio para el más rápido” y evita el triplete musical de Jota Abril

Wally López ha conseguido el triunfo del honor en La Pista. Tras dos derrotas contra Jota Abril, a la tercera ha ido la vencida. Además, ha jugado al despiste, sin dejar claro si iba de farol porque realmente se sabía la canción desde el primer momento… o si ha marcado un triple con suerte. El caso es que el dj ha terminado con buen sabor de boca lo que Roberto Leal bautizó como duelo entre “eruditos de la música”.

De hecho, el presentador les ha metido presión a los dos invitados al afirmar: “También la sabéis”. Además, ha asegurado que iba a ser un “premio para el más rápido” con el pulsador. Wally se ha picado con estas altas expectativas: “No empieces”. Y se lo ha vuelto a decir tras sonar el primer fragmento de la canción que les ha hecho viajar al año 1989: “No vale, Rober”.

Daba la sensación de que el dj no tenía muy claro el tema, hasta que ha respondido: “¡Escucha, Leguina!”. Roberto ha alucinado. “Eso es un triple que te has tirado”. “Como Sergio Llull, una mandarina”, ha reconocido el invitado. Efectivamente, es parte de la letra de ‘Aquí no hay playa’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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