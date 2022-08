La razón por la que una joven de 29 años ha rechazado una herencia de 4.200 millones de euros

Marlene Engelhorn no quiere ser multimillonaria y lo ha demostrado renunciando a una herencia de 4.200 millones de euros.

Esta joven de 29 años estudia Lengua y Literatura en Viena y es heredera de los fundadores de la mayor compañía química del planeta, la alemana BASF.

Defiende que "tanto dinero no te hace feliz" e igual que muchos otros miembros de este movimiento pide redistribuir la riqueza, por ejemplo, pagando más impuestos.

Su abuela ocupa el puesto 687 en la lista que Forbes realiza de las personas más ricas e influyentes del mundo. Marlene Engelhorn ha renunciado al 90% de su herencia y aclara "no es que no quiera ser rica sino que no quiero ser tan rica".

Defensora de la justicia social ve también muy pesad tener que gestionar un patrimonio con dicha fortuna. Cuando conoció las intenciones de su abuela asegura que descubrió que "así no podía ser feliz" por lo que tomó su decisión.