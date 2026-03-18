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Raquel y Francisco, padres de 12 hijos, ante el aumento de precios: "Recortamos el coste del supermercado y gastamos 40.000 euros al año"

Con la subida de los productos alimentarios, una familia tipo gasta alrededor de 6.400 euros al año.

Imagen de Raquel y Francisco

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Tanto el precio de los alimentos como el de la electricidad continúa subiendo. Según los últimos datos de Facua-Consumidores en Acción, el precio de los huevos se ha disparado un 22% desde marzo de 2025.

De hecho, los huevos medianos se han convertido en el alimento que más ha aumentado de precio. Este alimento ha arrastrado a las zanahorias, que actualmente cuestan un 21% más que hace un año, y a las cebollas que se han encarecido un 13,5%.

El precio de la luz también ha aumentado en las horas de mayor uso por parte de las familias. Entre las 20.00 y las 21.00 horas, el precio se dispara hasta un 420% hasta las 0.386 euros por kilovatio a la hora.

"En una familia con 12 hijos siempre hay imprevistos"

Con la subida de precios, una familia tipo gasta en torno a 6.400 euros al año para gastar la despensa, lo que se traduce en algo más de 530 euros al mes. Sin embargo, este precio se incrementa para una familia numerosa.

Raquel y Francisco tienen 12 hijos y han hablado con Espejo Público para detallar sus gastos familiares ante el aumento de los precios. Ambos han asegurado que no "echan muchas cuentas", ya que en una "familia con 12 hijos siempre hay imprevistos" y la subida de los precios "es uno más".

Por otro lado, han confirmado que no han cambiado sus hábitos a la hora de hacer la compra en el supermercado y han detallado que "cuentan con un negocio familiar que les permite vivir". Para ellos, la subida de precios no es algo extraño y han afirmado que "es una tendencia que viene desde la pandemia". Aunque dicen no haberse privado de nada, reconocen "recortar el coste del supermercado", que "se ha doblado desde hace cinco años". Pese a la subida de los precios de los productos, "nunca se han planteado" dejar de tener hijos y esperan a su decimotercer hijo.

Sobre el coste anual, Francisco detalla que "al año gastan unos 40.000 euros" y ambos afirman que sus hijos "ven la realidad de los mayores".

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