Lo vemos
¿Alimentos más baratos y de peor calidad? Así afectará a nuestra salud el acuerdo por el que protestan los agricultores
Los agricultores protestan por el nuevo acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que hará que lleguen productos más baratos a nuestra mesa desde otros países, pero, según ellos, de dudosa calidad.
Publicidad
El mundo de la agricultura en nuestro país está en pie de guerra por el nuevo preacuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. Esto hará que a nuestras mesas lleguen productos de otros países que utilizarán químicos que aquí están prohibidos, creando así una competencia desleal y exportando alimentos más baratos, pero de peor calidad.
En España, hay insecticidas prohibidos porque por bioacumulación pueden dañar nuestra salud. Esto hace que las cosechas aquí sean menos productivas y, por tanto, los agricultores creen que es un acuerdo injusto para ellos.
La papaya, los cítricos, el tomate, el arroz o el pimiento son solo algunos de los alimentos que contendrán ciertos químicos dañinos. Algunos de ellos, como el benomyl y carbendazim, de los cítricos, pueden llegar a causar daños hepáticos o de fertilidad.
Más Noticias
- Vicente Haro, hermano de Quique San Francisco: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario"
- El nuevo dardo de Andy a Lucas, en forma de chirigota: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción"
- Íñigo recuerda el brote psicótico que le llevó a terminar con la vida de su madre: "Creía que era el demonio"
Para evitar problemas de salud, los expertos recomiendan lavar bien los alimentos y revisar el etiquetado para saber la procedencia de los productos. ¡Dale al play para ver todos los consejos en el vídeo de arriba!
Publicidad