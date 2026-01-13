Antena3
¿Alimentos más baratos y de peor calidad? Así afectará a nuestra salud el acuerdo por el que protestan los agricultores

Los agricultores protestan por el nuevo acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que hará que lleguen productos más baratos a nuestra mesa desde otros países, pero, según ellos, de dudosa calidad.

¿Son seguros los alimentos?

El mundo de la agricultura en nuestro país está en pie de guerra por el nuevo preacuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. Esto hará que a nuestras mesas lleguen productos de otros países que utilizarán químicos que aquí están prohibidos, creando así una competencia desleal y exportando alimentos más baratos, pero de peor calidad.

En España, hay insecticidas prohibidos porque por bioacumulación pueden dañar nuestra salud. Esto hace que las cosechas aquí sean menos productivas y, por tanto, los agricultores creen que es un acuerdo injusto para ellos.

La papaya, los cítricos, el tomate, el arroz o el pimiento son solo algunos de los alimentos que contendrán ciertos químicos dañinos. Algunos de ellos, como el benomyl y carbendazim, de los cítricos, pueden llegar a causar daños hepáticos o de fertilidad.

Para evitar problemas de salud, los expertos recomiendan lavar bien los alimentos y revisar el etiquetado para saber la procedencia de los productos. ¡Dale al play para ver todos los consejos en el vídeo de arriba!

¿Son seguros los alimentos?

