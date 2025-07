Rafael Vera revela la promesa que le hizo Pedro Sánchez y nunca cumplió: "Lo interpreté como una vía para hacer méritos"

En julio de 1998, Rafael Vera (PSOE) fue condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y el delito de malversación de caudales públicos para la financiación de los GAL.

El exsecretario de Estado cuenta cómo fue el encuentro en el que Pedro Sánchez le dijo que él había estado cuando ingresó en prisión en Guadalajara. "En una visita a la capilla ardiente del que fue Secretario de Organización del PSOE, José María Venegas, había fallecido y me acerqué para dar el pésame a la familia. Era 2015 y apareció Pedro Sánchez. Llevaba poco más de un año de Secretario General. El hombre muy agradable se acercó, nos saludamos y cuando se fue me volvió a saludar y me dijo ‘yo quisiera conocer un poco aquello, qué pasó de primera mano, si quieres te llamo un día y hablamos del asunto porque yo estuve en Guadalajara’. Aquello lo interpreté como una vía de hacer méritos si habías estado en Guadalajara”.

"Esto son promesas que se hacen, con el tiempo me olvidé de aquello"

Pero esa llamada nunca se produjo aclara Vera: "Entendí que me llamaría, pero esto son promesas que se hacen, pasó un tiempo y me olvidé de aquello. Lo he vuelto a recordar ahora a raíz del Comité Federal".

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, puso como ejemplo que esta etapa del Partido Socialista fue la peor. “Son cosas distintas y distantes en el tiempo. En aquel escenario, en aquella situación de verdad era una situación grave porque rompíamos un poco el consenso que había en la lucha terrorista”, dice Rafael Vera. Aunque aconseja volver al pasado para no cometer los mismos errores: “Recomendaría a las personas que actualmente están en la política, en general y especialmente en el partido y en el Gobierno que se enterasen un poco”.

Aclara también que ya no es militante de la formación: “Yo ya no soy militante del PSOE desde hace muchos años que dejé de serlo, me di de baja en los tiempos de Zapatero”.

