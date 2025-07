Page pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que convoque una cuestión de confianza o elecciones porque esta crisis "no se soluciona con este Comité Federal". "Creo que tenemos que valorar que la ciudadanía entienda que seguimos teniendo la confianza mayoritaria o que tenemos que ir a las elecciones", ha dicho Page.

Fuentes cercanas al castellanomanchego aseguraron que en su turno de palabra, dentro del Comité Federal que este sábado celebra la formación en la sede nacional de Ferraz, aseguró que "o se recupera la confianza parlamentaria que hemos perdido y no a cambio de más chantajes o frenos de los independentistas, o elecciones". "Son malas soluciones, pésimas, pero la clave está en si no hacer algo, seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el futuro", ha considerado.

García-Page continuó señalando que "la gravedad de la crisis que tenemos encima, que en términos de corrupción es la más grave de la historia del partido, no se soluciona con este Comité Federal".

El jefe autonómico considera insuficientes las medidas anunciadas por el líder de su partido en las últimas semanas y también este sábado, y exige que el Congreso de los Diputados ratifique el proyecto del Ejecutivo para determinar si debe seguir adelante o adelantar los comicios. "Es un momento para tener esa generosidad. Es doloroso lo que estoy diciendo. Es duro, a nadie le gusta tener que plantear esto, porque no tengo ni más razón, ni soy el más rico ni un santo. Para nada. Pero creo que al presidente le toca asumir que a lo mejor no es necesario asumir el liderazgo en la salida a esta situación que personalmente no creo que se pueda evaporar", ha dicho.

Para Page, el PSOE vive la "crisis más seria" en términos de corrupción en toda la última etapa democrática de España, por lo que ha acudido al Comité Federal de su partido para escuchar salidas a esta situación, pero "no escapatorias ni vías de escape".

Varios dirigentes sostienen que el PSOE saldrá reforzado

Varios dirigentes territoriales del PSOE se han mostrado confiados en que el PSOE saldrá reforzado de la reunión del Comité Federal. A su llegada, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que el legado del Pedro Sánchez al frente del Gobierno "es muy positivo y no se puede paralizar" y por eso los socialistas catalanes acuden a la cita para dar "todo el apoyo".

Illa ha considerado "convenientes y adecuadas" las medidas que prepara el PSOE para evitar nuevos casos de corrupción. "Vamos por el buen camino", ha dicho.

La exvicesecretaria general del partido Adriana Lastra ha calificado el Comité como "el más trascendental que celebramos en esta época democrática" y ha lamentado que miles de socialistas se hayan sentido "traicionados" por los casos de corrupción.

Los socialistas asturianos, ha dicho Lastra, acuden a la cita a "hablar, aportar y defender las siglas y el proyecto", pero sobre todo para "defender el mensaje de que este es un partido de gente honrada y muy honorable". "Somos honrados y honorables, que agachen la cabeza otros, nosotros no", ha manifestado.

Por su parte, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que su federación llega a la cita "con exigencia" para hacer "autocrítica" y para que los socialistas sean "valientes" en las decisiones que tienen que tomar.

En su opinión, las medidas tomadas hasta ahora "no son suficientes", pero está "convencido" de que los socialistas saldrán "más reforzados" de este comité y darán un "mensaje claro" a la sociedad.

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que su federación acude a Ferraz "a apoyar explícitamente" al secretario general para tomar medidas "internas y externas para mejorar este país".

Y ha dicho estar "muy orgullosa" de que "parte de la solución" a esta crisis vaya a venir "de manos de las mujeres del partido" y que una valenciana, Rebeca Torró, vaya a ocupar la Secretaría de Organización.

