Rafa Sánchez (La Unión): "Mi mejor sexo ha sido con mujeres antes de salir del armario"

Rafa Sánchez ha sido el solista de uno de los grupos más míticos del pop español: La Unión. A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos. Ahora, inmerso en otros proyectos en la música, se sienta a charla con Fran Rivera sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su trayectoria.

Le hubiera encantado hacer un dueto con David Bowie y reconoce que le gustan los cantantes de música urbana como Maluma: "Tiene una composición que se llama 'Hawai' que me llega y habla de un tema muy recurrente en el reguetón que es del chico malo que se enrolla con chica pija pero que está casada", señala.

Cree que esa leyenda es cierta y el mismo Rafa asegura que se ha llevado a más de una chica de calle por su fama de malote. Cuenta que hace 15 años que decidió salir del armario. Una amiga común con Alaska le dijo que contar su caso podía ayudar a otros que al vivir en comunidades más cerradas pudieran sentirse un bicho raro

"He ejercido muchos años como heterosexual y he tenido siempre mejor sexo con mujeres que con hombres porque con una mujer la manera de hacer es única. Siempre me han gustado hombres mayores y tienen muchos traumas en la cabeza: sociales y religiosos que a veces se resienten en la parcela sexual".

Cuenta que cosas que no había hecho nunca como ir de la mano por la calle con su pareja, las está haciendo ahora. Cuenta que ve cómo muchas de sus amigas se sienten desahuciadas en el amor a partir de los 40 años. Señala que a partir de ese momento los hombres a los que pueden están divorciados. "Ninguno quiere gastarse más de dos copas ni llegar a algo más y al final estas mujeres viven con pandillas gays muchas de ellas y empiezan a retomar el pintarse el ojo y ponerse el taconazo", comenta.

Puedes ver la entrevista completa a Rafa Sánchez, cantante de La Unión, a través de Espejo Público en Atresplayer.