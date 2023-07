"Yo es que tengo mudanza y me viene muy mal", las excusas para no estar en una mesa electoral

Las próximas elecciones generales del 23 de julio han provocado que muchos ciudadanos hayan solicitado el voto por correo para ejercer su derecho a acudir a las urnas desde su ubicación vacacional. Ya hay más de dos millones y se espera que hasta el 13 de julio, último día para solicitarlo, se llegue a los dos millones y medio de solicitudes

Lo que también ha aumentado son el número de alegaciones para no estar en la mesa electoral. En Madrid en cinco días se han presentado 5 mil alegaciones y en Bilbao hay una media de 350 al día.

Pero no todas las excusas sirven. Estas son algunas de las validas. Pueden librarse si tienen una discapacidad, están enfermos, las embarazadas de más de seis meses también o si tienen un viaje contratado antes del 29 de mayo. Tienen el listado completo de excusas aceptadas en la página web del BOE. Y un apunte, desde que nos avisan hay siete días para hacer cualquier alegación, tanto de forma presencial en la junta electoral de cada municipio o de forma online.

"Mi hija está trabajando en Reino Unido y no se puede desplazar en esas fechas"

Excusas de todo tipo

En Espejo Público nos hemos acercado a una de esas juntas electorales para saber qué alegaciones están presentando los ciudadanos a los que les ha tocado formar parte de una mesa electoral. Manuel nos cuenta que le notificaron la asistencia en la mesa en día 29 de junio y se acercó a la junta al día siguiente para alegar lo que creía justo “por la incapacidad que tengo, la enfermedad, un ictus que me dio hace unos años y no me veo yo capacitado”. Una madre nos informa que ella alega en nombre de su hija “que está trabajando en Reino Unido y no se puede desplazar en esas fechas”. Otra mujer, de 65 años, nos comenta que tiene mudanza y “me viene muy mal. Me mudo el lunes y me viene muy mal”.

"Por la incapacidad que tengo no me veo yo capacitado"

La mayoría de las excusas tienen que ver con el cuidado de personas a cargo, viajes programados o enfermedades, como la de este otro hombre: “Yo tengo una discapacidad del 35% física y además tengo la total permanente por las hernias de la espalda y por consiguiente no puedo estar en una sillita de clase de aulas tantas horas”.