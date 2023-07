Cuidado, no es el Ministerio del Interior: estafas al comunicar que te ha tocado mesa electoral

Las estafas y timos están al orden del día en la red. Las autoridades alertan una y otra vez de estas estafas para que la población no pique. En muchos casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por otra persona, organismo o institución para lograr su objetivo. En muchas ocasiones se salen con la suya, incluso en los casos más inéditos como el del falso Brad Pitt en Granada. Que te toque o no una mesa electoral no se escapa a la hora de sufrir una estafa.

El Ministerio del Interior ha alertado de una nueva estafa. Denuncia un intento de phishing: una técnica de engaño que utilizan los piratas informáticos para robar datos personales y bancarios a través de la página web falsa de alguna institución oficial. En una publicación en su cuenta oficial de Twitter, han adjuntado una foto como prueba de esta estafa para que nadie caiga en el truco.

"Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía el Ministerio del Interior. Se trata de un intento de phishing: NO HAGAS CLIC", escriben en la red social. Además, aclaran que el ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa ya que la notificación llega por correo certificado.

Estafa de la mesa electoral

Esta estafa es un correo en el que aparece un mensaje de un supuesto Ministerio del Interior y dice así: "Como bien sabrá el próximo 23 de Julio se celebra las elecciones generales del Gobierno de España". Cabe recordar que en este tipo de timos suelen abundar las faltas de ortografía.

"Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno. Su presencia en las urnas y su voz en las decisiones políticas son el punto de quiebre que puede ejercer una influencia notable, contribuyendo así al progreso y bienestar generalizado. En el siguiente botón podrá comprobar sus datos, así como verificar si ha sido llamado a una mesa electoral", remarca el mensaje. Al clicar en el enlace es cuando se produce la estafa. Las autoridades instan a no entrar nunca en este tipo de enlaces.