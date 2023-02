¿Por qué las orejas son clave para identificar a Madeleine McCann?

"Por eso, tenemos la misión de protegerla en esta situación con su grado de inmadurez" defiende Fia Johansson, la portavoz de Julia. La única forma de comprobar si esta joven polaca es Madeleine sería realizarle una prueba de ADN que sería cotejada con una muestra de los padres biológicos de Madeleine. La representante de la joven polaca asegura que la madre adoptiva de Julia no quieren colaborar con este proceso.

Bárbara Royo, abogada y colaboradora del programa Espejo Público, asegura que "viendo ambas fotografías por mucho que coinciden en algún lugar, no les veo parecido. Quizás un experto cuente lo contrario".

¿Qué puede no modificar en un rosto de una niña de 4 años a una joven de 21? Francisco Menen, perito fisionomista, declara en Espejo Público: "no veo parecido, ni presenta los elemento suficientes para buscar una comparación. En foto es muy difícil comparar porque puede existir una aberración de la lente." La clave para comparar a ambas son sus orejas porque "no cambian con los años, pueden hacerse más grandes pero no varían". Además, otro aspecto que comenta el experto en el programa es que "la nariz de Julia tiene una forma totalmente diferente a la de Madeleine".

Otra incógnita es la edad de Julia y la edad de Madelene Mccann cuando desaparece. Aun así la solución sería " hacer un procedimiento dental porque los dientes determinan la edad exacta que tenemos", asegura Francisco Menen. Sin embargo, la portavoz de la joven, asegura que "puede ser alguien que haya sido secuestrada al mismo tiempo y en las mismas fechas donde secuestraron a Madeleine porque todo lo que Julia dice, coincide".

¿Qué noticias tienen los medios británicos?

Algunos medios de comunicación británicos, a pesar de que la noticia no ha tenido excesiva relevancia en Reino Unido, confirman que una fuente próxima de la familia accedería a la determinante prueba de ADN. Sin embargo, los padres de Madeleine no han confirmado esta noticia públicamente.

Fia Johansson, una mujer influyente con casi 10 millones de seguidores, insiste que "no puede quedarse callada cuando alguien me dice que necesita ayuda. Por eso, cuando alguien me pide que haga algo por ella, lo voy a hacer, incluso si no es Madeline McCain.