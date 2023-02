La madre adoptiva de la joven que dice ser Madeleine McCann no quiere ayudar a su hija a descubrir su identidad

Julia Faustyna, de 21 años, asegura que ha tenido una vida muy dura y llena de traumas debido a la influencia de un pedófilo de origen alemán. La joven está convencida de que ella es en realidad Madeleine McCann, desaparecida en la zona del Algarve de Praia da Luz (Portugal) en 2007.

La pasada semana el caso de Julia se hizo viral después de creara una cuenta en Instagram en la que afirmaba ser Madeleine McCann. Una cuenta que en apenas 5 días, ha llegado a los 700.000 seguidores. "Ayudadme, necesito hablar con Kate y Gerry McCann", se puede leer.

La reacción de la madre adoptiva de 'la presunta Madeleine' a las afirmaciones de su hija

Espejo Público ha hablado con Fia Johansson, detective privado y representante de Julia, quien asegura que la madre adoptiva de la joven polaca no quiere saber nada de la batalla mediatica que ha emprendido su hija para demostrar que es en realidad Madeleine McCann. Añade que la progenitora no sabe lo que está pasando en los medios de comunicación. "Tú dices en redes que tu hija tiene problemas mentales y la tratas como alguien que no es humano", señala.

"Puede ser alguien que haya sido secuestrada de la misma forma y en el mismo tiempo que Madeleine McCann", señala la representante.

Faustyna ha explicado que no está segura de su verdadera identidad y que tiene marcas similares a las que tenía la pequeña Madeleine. Desde que escuchó a su abuela decir que las dos se parecían, duda de su identidad. Y, aunque afirma tener 21 años, cree que su edad puede ser incorrecta.