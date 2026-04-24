¿Por qué muchos consumidores están preocupados por quedarse sin vacaciones de verano?

La subida del precio del queroseno por la guerra de Oriente Próximo es el ingrediente que faltaba para que se desate una crisis en el sector de la aviación. Las aerolíneas europeas han comenzado a recortar vuelos y muchos viajeros temen que esta situación pueda afectar a las esperadas vacaciones de verano.

Espejo Público habla con el experto en finanzas Ismael García Villarejo. Afirma que los vuelos van a subir mucho y cuanto más tarde dejemos el momento de la compra será peor. Según los datos que maneja el experto las rutas con destino España y Portugal van a subir entre un 8 y un 15% mientras que en Europa y el Mediterráneo se espera un ascenso de entre un 10 y un 18%. Si tenemos pensado comprar vuelos para América y Asia estos billetes de avión sufrirán un ascenso de entre un 5 y un 12%.

Una de las preguntas que se hacen muchos consumidores ahora es si me pueden subir el precio de un billete ya comprado. La respuesta es que no se pueden añadir costes extra aunque sí se pueden cobrar cambios voluntarios. El primer consejo que da para este verano es el de no improvisar. Si no tenemos el billet de avión mejor lo compramos hoy, pero tal y como está el mercado se desaconseja dejarlo para el último momento.

"En este momento es aconsejable evitar escalas"

Si vamos a hacer vuelos largos hay que evitar las escalas. Mejor evitarlas aunque nos salga más caro el billete por el riesgo que puede suponer quedarnos tirados en un destino de conexión. Es importante además revisar condiciones particulares del viaje y la tarifa. "Nos podemos encontrar con que si hay cancelaciones o retrasos o cualquier cambio podemos tener problemas".

Desde OCU quieren recalcar los derechos de los consumidores en estos momentos de incertidumbre, sobre todo cuando se producen cancelaciones. Si las compañías comunican la cancelación dentro de los 15 días antes del vuelo tienen que pagar compensaciones que van desde los 250 a los 600 euros en función de la duración del vuelo. Si cancelan antes de esos 15 días tienen que proporcionar una ruta alternativa en la que pueda viajar el usuario.

"Pedir una compensación de vuelos cuesta mucho. Las autoridades deberían agilizar estos procedimientos", señala.

"Cuando se va a los tribunales hay mucha sentencia que da la razón al consumidor"

Quieren trasladar al consumidor que la compensación que tiene que aportar la compañía es real. "Hay que ver la naturaleza de la cancelación. Aquí cabe la posibilidad de reclamar ante los tribunales la justa indemnización. Si hemos perdido dinero por esa cancelación se debe a la voluntad de la empresa que no lo ha hecho en el plazo adecuado y eso genera un daño. Cuando se va a tribunales hay mucha sentencia que da la razón a los consumidores".

El consumidor debe saber que la compañía tiene una obligación de asistencia en estos casos y se tiene que hacer cargo de los gastos de los pasajeros para trasladarlos de vuelta al sitio de origen. La compañía también nos tiene que proporcionar alojamiento y comida y ayudarnos a buscar un billete alternativo.

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