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Los vuelos, los alimentos y la ropa, más caros por el impacto de la guerra de Irán

El encarecimiento del petróleo está afectando a varios sectores en España que avisan de que sus costes de producción se están disparando.

Los vuelos, los alimentos y la ropa, más caros por el impacto de la guerra de Irán

Los vuelos, los alimentos y la ropa, más caros por el impacto de la guerra de Irán | Antena 3 Noticias

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Las consecuencias económicas del conflicto ya se empiezan a notar en el bolsillo de los consumidores. Más allá de pagar más por llenar el depósito del coche, la subida del precio de los carburantes está provocando una cadena de incrementos que afectan a varios sectores.

El elevado precio del combustible pone en alerta a las compañías y a los viajeros. La Asociación de Líneas Aéreas advierte: quien quiera reservar un viaje de cara al verano, mejor que lo haga lo antes posible, con las condiciones de ahora. Porque, según explican, las compañías tienen asegurado un precio base para los próximos meses - unos ocho -, pero más allá de ahí no saben qué podría pasar.

En algunos viajes, según Destinia, ya están subiendo de precio. Todo depende de la ruta. En vuelos largos, explican, como por ejemplo a Australia, la subida ronda los 130 euros. Pero también está afectando a los trayectos cortos, con aumentos de entre 20 y 30 euros.

Precisamente, por esa subida del precio del combustible, hay aerolíneas que ya están tomando medidas. La última ha sido Lufthansa, que ha anunciado que cancela 20.000 vuelos de corta distancia. Con ello pretende ahorrar unas 40.000 toneladas de queroseno.

La cesta de la compra

En los hogares, preocupa especialmente la subida de la cesta de la compra, que es una de las consecuencias que más notamos en los gastos del día a día. El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores ha advertido de que los márgenes del sector son estrechos y el impacto en los costes es preocupante. Las subidas, avisan, son inminentes.

Según los datos de Facua, durante el último mes, los limones han experimentado un incremento de precio del 15% y las cebollas se han encarecido un 6,9% en las últimas semanas.

El impacto en la moda

El encarecimiento del petróleo también sacude al sector textil. Uno de sus derivados, el poliéster, se está incrementando de precio. Y esto provoca una mayor demanda del algodón, que según Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, ha subido entre un 25 y un 28% en los últimos meses. Esto, explica Zamácola, supondrá "o un incremento del precio de venta al público que es difícil de trasladar o una reducción de los márgenes que es lo que nos va a pasar a la gran mayoría de los comerciantes".

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