¿Qué hubieran votado nuestros magistrados de La Mesa de la Justicia sobre la Ley de Amnistía?

¿Hubieran votado a favor o en contra de la Constitucionalidad de la Amnistía?Jesús Villegas responde con contundencia: "En contra, porque he prestado juramento de obedecer la ley y la Constitución y cualquier otra cosa sería faltar a ese juramento.

Javier Tajadura, mantiene la misma posición: "Mantengo desde el principio que la Ley de Amnistía es manifiestamente inconstitucional, pero eso lo sabíamos todos los juristas hasta el año 2023, no había debate, el debate ha surgido posteriormente por unos intereses políticos partidistas" .

Javier Álvarez, por el contrario dice: "La mayoría de los juristas ni pensamos como Tajadura dice que pensamos, ni pensábamos esto en el año 2023", a lo Susanna le pregunta si en el 2025 esa opinión ha cambiado: "En el 2025 no ha cambiado, ahora hay juristas que opinan cómo Tajadura y otros que pensamos que es plenamente constitucional la amnistía cabe en la Constitución". Y añade: "Hay que tener en cuenta una cosa si me permite, la Constitución no es un texto como el código civil o penal, la Constitución es un texto jurídicamente abierto y ese texto jurídicamente abierto se va completando con muchas aportaciones y tiene como objetivo buscar el consenso que es lo que están olvidando muchos".

¿Les convence a los jueces la explicación del TC?

Este es uno de los argumentos que se esgrime cuando se el da le aval a esta amnistía, porque dice que mejora la convivencia que todo lo que no está constitucionalmente vedado queda a división del legislador y que es admisible ne una coyuntura extraordinaria como la que hemos vivido. ¿Les convence esta explicación a los jueces que acuden a la Mesa de la Justicia?

El magistrado Villegas ironiza : "Texto abierto qué peligrosísimo, el día de mañana amparándonos en que es un texto abierto, ¿vamos a permitir un referéndum independentista de Cataluña?

El magistrado Tajadura explica que "hay que ser contundente, que con esta sentencia el TC con esa noción de constitución abierta mal interpretada lo que ha hecho es destruir los presupuestos y fundamentos de su propia legitimidad. ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? para garantizar que al Constitución es la normal suprema, una norma que limita el poder, si el TC dice que el Parlamento lo puede todo, esta reestableciendo un principio que es el de soberanía parlamentaria , incompatible con la Constitución normativa. Si el Parlamento es soberano y lo puedo todo para eso no hace falta Tribunal Constitucional".

"La Constitución lo que hace es buscar un marco"

El jurista Álvarez por su parte argumenta: "La Constitución lo que hace es delimitar un marco de actuación no otra cosa, y en ese marco , que insistió se va construyendo poco a poco y con al aportación de todos y con la finalidad de buscar el consenso pues admite la amnistía lo que me parece perfectamente encajable la Constitución, Porque se está olvidando algo fundamental, aquí en España somos 49 millones de habitantes y aquí nos tenemos que llevar bien, ¿Qué ocurrió con el procés?, que se rompió la convivencia radicalmente en Cataluña por culpa de os independentistas que vieron lo que a mi entender fue un golpe de Estado y protagonizaron un acto de traición, se les doblegó, se dicto el articulo 155, Ahora hay que restañar las heridas, volver a unir lo que los separatistas desunieron, estamos en eso.

