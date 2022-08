La respuesta de la persona que tenía al lado el pasajero del metro con viruela del mono: "Yo no me voy a enfermar porque no soy gay"

Hace un par de semanas se viralizó un mensaje de Arturo Henriques, médico urólogo en Madrid, en el que compartía una vivencia de la que fue testigo en el Metro de Madrid con un contagiado por la viruela del mono.

Henriques viajaba en un vagón en el que advirtió a un pasajero con las piernas llenas de las lesiones típicas que provoca la viruela del mono. Decidió acercarse a esta persona que le confirmó el diagnóstico: "Me dijo que ya se sentía bien y que su médica de cabecera le dijo que no tenía que quedarse en casa" relata Henriques que lamenta:" me di cuenta de que esta persona no estaba haciendo nada con maldad, simplemente por desinformación".

Este profesional sanitario ha mostrado su preocupación por la desinformación que hay alrededor. "Esa es la batalla que tenemos que hacer, informar a las personas" porque "si no les explicas ellos no saben".

El urólogo explica además que una vez informó al pasajero le dijo a la persona que viajaba a su lado que corría el riesgo de contagiarse y se asombró de la respuesta que la pasajera le dio: "Yo no me voy a enfermar porque no soy gay". Además, insiste "solamente dos personas mientras hablaba con el señor se movieron, los demás se quedaron ahí".