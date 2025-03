Pueblos enteros a la venta por menos de lo que vale un piso en Madrid: "Con iglesia y todo"

Si hiciéramos una búsqueda de piso con un presupuesto de 150.000€, estas son algunas de las opciones a las que podríamos acceder: 11m2 en Barcelona, 18m2 en Madrid, 43m2 en Sevilla y 35m2 en Valencia, aproximadamente. Pero, ¿sabes que con el mismo dinero también podrías comprar un pueblo entero? ¡Como lo lees! Bueno, técnicamente no comprarías "el pueblo" sino todas las viviendas disponibles en él, que, en algunos casos, son todas. Pero, ¿cuáles son los requisitos?, ¿quién vende un pueblo?, ¿por cuánto?... Elvira Fafián, de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas, nos ha respondido a estas y otras cuestiones: La experta asegura que tanto la oferta como la demanda han crecido mucho en los últimos tiempos y que quienes venden son, principalmente, familias y empresas. Los compradores son nacionales pero también, y cada vez más, internacionales, que buscan el clima de nuestro país y espacios al aire libre para, en general, crear complejos de turismo rural. Según Elvira, los precios van de los 120.000€ a 1 ó 2 millones. Y las opciones de pago suelen incluir acuerdos con los propietarios ya que obtener financiación en los bancos es complicado.

Matandrino, en Segovia, a la venta por 150.000€

Nos desplazamos hasta esta aldea, situada a una hora de Madrid, para conocer a Julio, primo del propietario que vende todas las viviendas de Matandrino por 150.000€. Este pequeño pueblo segoviano lleva deshabitado más de 60 años y aunque en su momento vivían del ganado y los huertos, en la actualidad haría falta una reconstrucción total para devolverle la vida. El entorno natural e inigualable lo convierten en un lugar perfecto para llevar a cabo un proyecto de turismo rural y, tal y como nos cuenta Segundo, vecino de la zona, estarían encantados de que esta aldea "reviviera y se animara", como antes, cuando estaba llena de "gente joven con hijos". En plató, Susanna Griso reconocía la belleza de la zona y Mariló Montero aseguraba que estaría encantada de comprarse un pueblo para reconstruirlo y "decorarlo con su estética original, con piedras y vigas de madera". Matandrino ya tiene un posible comprador pero, si la operación no llegase a buen puerto, ¿será Mariló la próxima propietaria del pueblo?

Los vecinos de Barahona de Fresno, en pie de guerra

En 2018, los habitantes de este pueblo amanecían con una sorprendente noticia: su pueblo estaba a la venta. Eso decía el anuncio de una inmobiliaria y, según Rafael, vecino de Barahona de Fresno, "con iglesia y todo". Pero la realidad era otra, un hombre que había llegado al pueblo años atrás y adquirido varias viviendas y terrenos, había decidido vender estas propiedades por algo más de 2 millones de euros. Rafael nos cuenta que este hombre vendió una imagen distorsionada de la realidad, ya que el pueblo como tal no se vendía: "teniendo escrituras y todo, ¿cómo va a vender nuestras propiedades?" Las colaboradoras Susana Díaz y Carmen Ro, en plató, han apoyado el punto de vista de Rafael, uno de los 12 vecinos censados que, a diferencia de él, solo visitan el pueblo los fines de semana y en épocas festivas. Aún así, asegura que no vendería su casa. Y ellos tampoco. No están en contra de que alguien quiera reconstruir y repoblar el pueblo aunque sí ponen una condición: que no les cambien su vida.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.